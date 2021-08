Afghanistan, si rischia una nuova ondata di profughi verso l'Europa

https://it.sputniknews.com/20210820/afghanistan-si-rischia-una-nuova-ondata-di-profughi-verso-leuropa-12585251.html

Si parla di almeno 250mila rifugiati pronti a lasciare il Paese. Incerto anche il futuro di associazioni cattoliche e Ong, che rischiano di non poter più operare nel nuovo emirato islamico.

Mentre le notizie che arrivano dall’Afghanistan parlano di rappresaglie e violazioni dei diritti umani, in particolare di quelli delle donne, l’Europa guarda con preoccupazione ai numeri del possibile esodo dal Paese. Da fine maggio sono almeno 250mila, secondo le Nazioni Unite, gli sfollati interni, in maggioranza donne e bambini, che hanno lasciato le proprie case per sfuggire ai fondamentalisti. Ora, come si legge su Repubblica, la maggior parte di questi potrebbe decidere di lasciare il Paese per cercare riparo in Occidente.Una decisione analoga è stata presa anche dai volontari della Caritas, che in vent’anni hanno supportato centinaia di famiglie povere, con la creazione di alloggi e scuole. I volontari, sempre secondo la stessa agenzia di stampa, si sono trasferiti momentaneamente in Pakistan, con l’obiettivo di aiutare i profughi che si prevede arriveranno nelle prossime settimane.Non va meglio neppure sul fronte delle Ong laiche. Pangea, una Onlus italiana che si occupa di diritti delle donne dal 2003, denuncia come le sue collaboratrici siano state costrette a nascondersi e a bruciare tutta la documentazione relativa ai progetti e alle attività svolte negli ultimi anni, per evitare di doverla consegnare ai fondamentalisti.Nel frattempo, ci si interroga sul destino di migliaia di rifugiati. La Comunità di Sant’Egidio ha chiesto che vengano istituiti corridoi umanitari straordinari, la sospensione delle espulsioni per i migranti afghani arrivati in questi mesi e il superamento del criterio di inammissibilità delle domande di asilo dei rifugiati afghani che arrivano dalla Turchia.Proprio sulla questione dei profughi e dei progetti di cooperazione un gruppo di europarlamentari leghiste, tra cui Isabella Tovaglieri, Renata Baldassarre, Anna Cinzia Bonfrisco, Susanna Ceccardi e Annalisa Tardino, hanno presentato un’interrogazione alla Commissione Europea.* Organizzazione terroristica estremista illegale in Russia e in altri Paesi

