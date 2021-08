https://it.sputniknews.com/20210820/afghanistan-lambasciatore-del-pakistan-in-italia-noi-abbiamo-gia-dato-tanto-12583216.html

Afghanistan: l’ambasciatore del Pakistan in Italia, noi abbiamo già dato tanto

L'ipotesi di finanziare i paesi confinanti con l'Afghanistan per evitare l'esodo verso l'Europa non convince affatto l'ambasciatore del Pakistan, che spiega... 20.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-20T10:15+0200

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/12/12557267_0:161:3077:1892_1920x0_80_0_0_ec5c10aca980c469f063cd5023d17f6f.jpg

Il Pakistan deve fare i conti con i profughi provenienti dall’Afghanistan dopo la presa di potere da parte dei talebani, e così l’ambasciatore del Paksitan in Italia, Jauhar Saleem, descrive la situazione attuale e prospetta quella futura, anche alla luce della pandemia globale in atto, che non ha certo risparmiato i paesi centroasiatici.Ricorda che il Pakistan ha sempre accolti questi rifugiati, ma “a condizione che, quando la situazione l'avrebbe permesso, sarebbero tornati in patria: ma questo non è avvenuto”. Ed aggiunge che il suo paese “non ha al momento questa capacità di accoglienza”.Una risposta, questa, alle tante cancellerie europee che ipotizzano di finanziare i Paesi limitrofi per accogliere i nuovi profughi che scapperanno dall’Afghanistan, per evitare che si riversino tutti in Europa. Molti Paesi Ue e i loro cittadini sono letteralmente terrorizzati da questa eventualità, tanto che l’Austria non è disposta ad accogliere neppure donne e bambini.La strategia dell’Europa, in pratica, vorrebbe essere la stessa adottata con la Turchia, che funge da cuscinetto per quanti provengono dal Medio Oriente e anche dall’Afghanistan. In questo caso, il cuscinetto verrebbe posto ancora più prossimo al paese preso dai talebani*.L’ambasciatore pakistano ricorda che c’è la pandemia e che il suo paese vuole che “resti sotto controllo” e non che diventi dilagante in Pakistan. Ricorda anche che sono un paese da 225 milioni di abitanti e per questo vogliono “restare cauti”.Nessuna criticità al confineE mentre i 4 milioni di profughi appartengono a precedenti esodi occorsi negli ultimi 40 traumatici anni dell’Afghanistan, il diplomatico rassicura che “al momento non osserviamo nessuna ondata di profughi al confine, le evacuazioni avvengono attraverso l'aeroporto di Kabul. E in questa fase noi assistiamo tutti, compresa l'ambasciata d'Italia, per favorire l'uscita dal Paese di diplomatici, membri delle ong ed altro personale. Dobbiamo vedere la situazione per quel che è in questo momento, non andare per ipotesi”.*Organizzazione terroristica estremista illegale in Russia e altri paesi

