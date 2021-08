https://it.sputniknews.com/20210819/youtubo-anche-io-omar-palermo-e-morto-per-infarto-a-42-anni-12579733.html

Youtubo anche io, Omar Palermo, è morto per infarto a 42 anni

Omar Palermo, noto su YouTube come ‘Youtubo anche io’, è morto all’età di 42 anni stroncato da un infarto mentre si trovava in una clinica riabilitativa in... 19.08.2021, Sputnik Italia

A darne notizia lo youtuber Giorgio Sciacca, che da alcuni giorni cercava di avere informazioni sullo stato di salute di Omar Palermo e che aveva postato vari video sulla sua attività di ricerca. È stato un cugino di Omar infine a mettersi in contatto con Sciacca dopo avere visto i video dello youtuber e ad informarlo della sopraggiunta morte dell’uomo.Come riportato da Sky Tg24, anche l’agenzia funebre che si è occupata dell’affissione dei manifesti nel luogo in cui viveva ha confermato il decesso.Omar Palermo era originario di Rossano Calabro, e per anni aveva postato video culinari che avevano attratto migliaia di persone per la loro originalità un po’ border line.Il suo ultimo video, ‘Capricciosa con Acciughe alla Pala’, ha totalizzato 4,1 milioni di visualizzazioni. Tuttavia sono 2 anni che Omar Palermo non postava più un video e non è chiaro fino in fondo se sia dipeso dalla sua decisione di entrare nella clinica riabilitativa.

