Toscana, ricorso di medici e sanitari no-vax al Tar contro sospensione

Circa mille tra dottori e operatori sanitari hanno presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana (Tar) con la richiesta di sospensione delle misure intraprese nei loro riguardi per il rifiuto di farsi vaccinare. La notizia è segnalata da La Repubblica, con riferimento all'avvocato che li assiste in questa battaglia legale.In precedenza avevano fatto ricorso al Tar contro l'obbligo vaccinale gli operatori sanitari e medici di Brescia, Bergamo, Cremona e Mantova. Nel loro ricorso sostenevano che non si trattava di un'azione no-vax, ma di "una battaglia democratica" per "evitare ad una persona di correre un rischio (reazione avversa del vaccino - ndr) per svolgere la professione".

