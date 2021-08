https://it.sputniknews.com/20210819/telefonata-putin-draghi-discussa-la-situazione-in-afghanistan-12578042.html

Telefonata Putin-Draghi: discussa la situazione in Afghanistan

Telefonata Putin-Draghi: discussa la situazione in Afghanistan

Si segnala che la conversazione è avvenuta su iniziativa di Palazzo Chigi. 19.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-19T17:14+0200

2021-08-19T17:14+0200

2021-08-19T17:54+0200

russia

vladimir putin

italia

afghanistan

mario draghi

cremlino

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1e/11948040_0:301:3107:2048_1920x0_80_0_0_93703ce5735a1b9ca31fc2fa66553adb.jpg

Il presidente russo Vladimir Putin ha discusso della situazione in Afghanistan con il capo del governo italiano Mario Draghi, secondo quanto riportato dall'ufficio stampa del Cremlino.Nel corso del colloquio sono stati discussi gli indirizzi che potranno informare l’azione della Comunità internazionale nei diversi contesti diretta a ricostruire la stabilità dell’Afghanistan, a contrastare il terrorismo e i traffici illeciti e a difendere i diritti delle donne, rivela la dichiarazione del governo italiano.Nel corso della giornata il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha dichiarato che Mosca vuole che tutte le parti politiche afghane siano coinvolte nel dialogo per far uscire il Paese dalla crisi.In precedenza parlando della situazione in Afghanistan, Draghi si è rivolto ai familiari dei 54 caduti italiani e delle centinaia di feriti, spiegando perché, nonostante il ritorno dello status quo con i talebani di nuovo al potere, "il loro sacrificio non è stato vano". Ha anche espresso la convinzione che sulla crisi afghana "l'Europa sarà all'altezza", evidenziando l'importanza della cooperazione, in particolare sull'accoglienza "di tutti coloro che ci hanno aiutato in Afghanistan in questi anni e delle loro famiglie" e di quelli che "si sono esposti in questi anni per la difesa delle libertà fondamentali, dei diritti civili, dei diritti delle donne", così come la sicurezza, "dove dovremo prevenire infiltrazioni terroristiche".La situazione in Afghanistan si è aggravata particolarmente questo mese, quando i talebani* hanno intensificato la loro offensiva contro le forze governative. L'unica provincia ancora non controllata dal movimento islamista è quella di Panjshir, a nord-est di Kabul. Il 15 agosto i talebani sono entrati a Kabul e hanno preso il controllo del palazzo presidenziale. Il presidente afghano Ashraf Ghani ha lasciato il Paese per "scongiurare un bagno di sangue".* organizzazione terroristica vietata in Russia e molti altri Paesi

https://it.sputniknews.com/20210817/draghi-eroi-i-caduti-italiani-in-afghanistan-hanno-difeso-i-valori---video-12552780.html

Irina Derefko Putin, che parla con Draghi. Ma per favore..... 0

1

russia

italia

afghanistan

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

russia, vladimir putin, italia, afghanistan, mario draghi, cremlino