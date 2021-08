https://it.sputniknews.com/20210819/talebani-attivi-sui-social-ma-trump-e-stato-bannato-il-washington-post-spiega-il-perche-e-bufera-12570474.html

Talebani attivi sui social, ma Trump è stato bannato. Il Washington Post spiega il perché, è bufera

Talebani attivi sui social, ma Trump è stato bannato. Il Washington Post spiega il perché, è bufera

Un nuovo articolo del Washington Post ha suscitato scalpore nel pubblico americano per aver formulato una bizzarra spiegazione sul perché l’ex Presidente degli... 19.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-19T12:02+0200

2021-08-19T12:02+0200

2021-08-19T13:18+0200

mondo

social network

informazione

talebani

donald trump

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/912/73/9127307_0:0:886:498_1920x0_80_0_0_cfe3705c53c719c33cdf553e596bb42a.png

L'articolo, pubblicato mercoledì, citava alcuni analisti, i quali affermavano che i talebani* stessero probabilmente ricevendo consigli da almeno una società di pubbliche relazioni su come portare i loro messaggi sulle piattaforme social con "grande abilità". Il tenore della descrizione delle tecniche adottate dagli integralisti, che con la forza hanno preso il potere, è parso, a molti, quasi un elogio.A proposito della “grande abilità”, l'articolo prende in considerazione i video di propaganda del movimento e quelli del "portavoce" del gruppo, Suhail Shaheen, che hanno mantenuto un'ampia presenza su Twitter, con oltre 366.000 follower, per fornire aggiornamenti sui progressi dell'avanzata talebana.Ma la cosa più scioccante, per molti lettori, è stata la spiegazione del motivo per cui i talebani sono rimasti tranquillamente in vita su Twitter, a differenza dell'ex Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha perso i suoi account sui tutti i social media quest'anno, in seguito alle accuse di aver scatenato dissapori che hanno portato all'assalto al Campidoglio del 6 gennaio:Questa osservazione, nonchè l'implicito elogio alle "sviolinate" dei talebani di questi giorni, ha fatto infuriare molti utenti dei social media, non solo repubblicani.Facebook prende le distanzeA propria difesa, il portavoce di Facebook ha sostenuto, in un'intervista alla BBC, che i contenuti dei talebani, in realtà, sarebbero bannati dalle piattaforme del gruppo, inclusi Instagram e WhatsApp.Per dare seguito al suo impegno, Facebook ha recentemente preso provvedimenti contro la "pericolosa organizzazione", chiudendo una hotline WhatsApp istituita dai alcuni talebani, evidentemente più moderati, per aiutare gli afghani a segnalare episodi di saccheggio e di violenza nel paese appena riconquistato. Questa azione ha suscitato ancora più perplessità e confusione da parte della gente del posto.*Organizzazione terroristica estremista illegale in Russia e altri paesi

https://it.sputniknews.com/20210707/trump-fa-causa-a-facebook-twitter-e-google-per-il-bando-dai-social-12053995.html

FRANCO Facebook, Twitter e Instagram sono i padroni e i politici obbediscono. E pensare che per metterglielo nel culo basterebbe evitare di usarli...mah! 0

giovanni Semplice perche come dice il commentatore che mi precede le reti sociali appartengono all informazione manipolata di appartenenza alla plutocrazia giudaica massona , indi per cui i Talebani in una scala dall uno al dieci come pericolo informativo propagandistico hanno valore zero!Trump invece 9 come valore perche rappresenta l altra faccia dell America incazzata e nazionalista del THE FIRST AMERICA mettendo in discussione il Deep state governo ombra rappresentato dalla feccia parassita kippata 0

3

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, social network, informazione, talebani, donald trump