https://it.sputniknews.com/20210819/talebani-a-caccia-di-afghani-collaborazionisti-delle-forze-usa-e-nato-12581929.html

Talebani a caccia di afghani collaborazionisti delle forze Usa e Nato

Talebani a caccia di afghani collaborazionisti delle forze Usa e Nato

Secondo il New York Times, i talebani stanno attivamente dando la caccia agli afghani che hanno collaborato con le forze statunitensi e della Nato. 19.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-19T22:29+0200

2021-08-19T22:29+0200

2021-08-19T22:29+0200

usa

nato

afghanistan

occidente

new york times

talebani

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0e/12503763_0:0:2506:1410_1920x0_80_0_0_7901d4bd5f1317c552a28ad5da81af42.jpg

I talebani* hanno intensificato le ricerche degli afghani che hanno collaborato con le forze statunitensi e della Nato, segnala il New York Times, riferendosi ad un documento riservato delle Nazioni Unite. La valutazione analitica della situazione in Afghanistan è stata compilata dal Centro norvegese per l'analisi globale, che fornisce informazioni di intelligence a varie strutture e agenzie delle Nazioni Unite. Secondo il quotidiano, le informazioni contenute nel documento contraddicono la posizione ufficiale resa pubblica dai talebani, secondo cui il movimento non avrebbe cercato di vendicarsi dei suoi oppositori e nemici.La situazione in Afghanistan si è aggravata particolarmente questo mese, quando i talebani hanno intensificato la loro offensiva contro le forze governative. L'unica provincia ancora non controllata dal movimento islamista è quella di Panjshir, a nord-est di Kabul. Il 15 agosto i talebani sono entrati a Kabul e hanno preso il controllo del palazzo presidenziale. Il presidente afghano Ashraf Ghani ha lasciato il Paese per "scongiurare un bagno di sangue".* organizzazione terroristica vietata in Russia e molti altri Paesi

https://it.sputniknews.com/20210819/telefonata-putin-draghi-discussa-la-situazione-in-afghanistan-12578042.html

usa

afghanistan

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

usa, nato, afghanistan, occidente, new york times, talebani