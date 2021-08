https://it.sputniknews.com/20210819/scuola-di-magia-e-stregoneria-in-inghilterra-la-storia-di-golden-dawn-12571842.html

Scuola di magia e stregoneria in Inghilterra? La storia di Golden Dawn

Scuola di magia e stregoneria in Inghilterra? La storia di Golden Dawn

La misteriosa organizzazione Golden Dawn fu fondata nel 1897 in Gran Bretagna e riuniva personalità importanti del mondo letterario, scientifico e politico, ma... 19.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-19T12:49+0200

2021-08-19T12:49+0200

2021-08-19T13:37+0200

organizzazione

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/13/12571719_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_de2fe967d4e98dfae8524ae474716459.jpg

Un certificato “divino”Nella seconda metà del XIX secolo, in Inghilterra, vi fu una sorta di febbre mistica, per la quale diventò di moda tutto ciò che è magico e gotico. Le tenute dei ricchi britannici in quel periodo seguivano il gusto dei castelli medioevali. Nelle opere letterarie comparivano di frequente spiriti e fantasmie il pubblico era attratto soprattutto dalle pagine più nere della storia, da segreti e intrighi.Come recita la storia dell’organizzazione, un giorno Mathers scoprì un manoscritto di origine ignota, al cui interno vi era indicato l’indirizzo di una certa Anna Sprengel. Emerse che la donna faceva parte di un'organizzazione magica segreta in Germania. Mathers interpretò la scoperta come un segno dall’alto e iniziò a considerare il manoscritto come un certificato “divino” che gli dava diritto a creare una sua organizzazione. La Golden Dawn è un prototipo sui generis di Hogwarts, la scuola di magia di Harry Potter."Mathers diede all’organizzazione lo stampo di un istituto di formazione superiore per maghi, con studenti e relativi mentori. La formazione fu suddivisa in base a due gruppi di discenti: novizi e veterani”, spiega Vladimir Vinokurov, docente della Facoltà di filosofia, religione e teologia della MGU.Secondo gli storici, Mathers credeva davvero nella magia e pensava che il mondo a lui contemporaneo se ne fosse semplicemente dimenticato.Solo tramite conoscenzeL’accesso a Golden Dawn era una procedura segreta: potevano entrare nell’organizzazione solo coloro che avevano ricevuto una raccomandazione dai già membri. La principale condizione perchè i novizi potessero essere ammessi alla scuola era quella di credere fermamente nella magia.Durante la cerimonia di iniziazione nel santuario dell’ordine, il neofita vedeva inizialmente due pilastri con un altare al centro, a simboleggiare le colonne e l’altare sacrificale dell’antico Tempio di Gerusalemme. Sull’altare erano riposti i simboli delle quattro forze della natura: un fiore per l’acqua, un calice di vino per l’acqua, una candela accesa per il fuoco e del pane per la terra.Al centro era collocato l’emblema della Golden Dawn: un triangolo bianco con una croce rossa. Oltre al candidato, al rituale partecipavano altre 7 persone.Dopo il rito, il novizio veniva assegnato al corso di formazione iniziale. Il futuro mago, anzitutto, apprendeva le basi teoriche dell’arte magica, ma le vere prove sarebbero arrivate solo più tardi.Infatti, per passare al secondo grado magico dell’ordine, il novizio, dopo alcuni anni di formazione, doveva sottoporsi a un esame molto più complesso. Solo chi lo superava poteva diventare un veterano.I ricercatori dibattono ancora oggi riguardo chi, o cosa, fosse effettivamente l'Angelo Custode, sicchè non sono rimaste traccie o testimonianze di questi riti.Idee malsaneInizialmente, la Golden Dawn mirava al perfezionamento spirituale dell’uomo. Tramite i diversi gradi di crescita caratteriale e mediante il superamento di esami officiati da esseri sovrannaturali, i membri dell’ordine, alla fine, dovevano riuscire a trasformarsi internamente. Tuttavia, questo obiettivo ideale durava soltanto per 5 anni.Già verso la fine del XX secolo, Mathers cominciò a interessarsi ad affari più terreni. Si proclamò veterano reale, sperando di diventare presto presidente del governo inglese, di liberare l’Irlanda e di condurre una serie di riforme politiche. A un certo punto, cominciò persino ad assegnare cariche ministeriali.Molto probabilmente, Mathers verso la fine della sua vita perse la ragione. I suoi seguaci giustificavano le sue inclinazioni dittatoriali con una patologia mentale in progressione. Si diffusero voci secondo cui Mathers avesse intenzione di conquistare il mondo e così la Golden Dawn venne associata ad un governo segreto di cospirazione mondiale e massonica.Alla fine, l’autorità di Mathers venne compromessa da una notizia inaspettata: il certificato “divino” era in realtà un falso. I seguaci voltarono dunque le spalle al loro leader e, nel 1902, si verificò uno scisma dell’ordine in due rami, il ramo inglese e quello francese, che rimasero in vita per altri 20 anni.Contributo culturaleI ricercatori sono convinti del fatto che l’ordine non abbia mai voluto veramente conquistare il mondo o cospirare, queste furono piuttosto ambizioni personali di Mathers, quindi paragonare la Golden Dawn alla massoneria è un errore.Tuttavia, l’ordine contribuì in maniera significativa alla cultura. Molti dei movimenti religiosi contemporanei hanno attinto le proprie conoscenze, immagini magiche e rituali proprio dagli insegnamenti della Golden Dawn. Allo stesso modo, alcuni famosi membri dell’ordine (come gli scrittori Arthur Conan Doyle, Bram Stoker o il premio Nobel per la Letteratura William Butler Yeats) trasposero nelle loro opere gli ideali della società segreta.

https://it.sputniknews.com/20200731/harry-potter-compie-40-anni-cinque-curiosita-sul-ragazzo-che-e-sopravvissuto-9366673.html

https://it.sputniknews.com/20180801/massoni-inglesi-cambiano-politica-genere-sesso-fratello-klondra-6314864.html

https://it.sputniknews.com/20191016/calabria-trovato-panetto-di-coca-con-simboli-massonici-8189344.html

Sirius Anche Draghi (iscritto a 5 logge massoniche) appartiene al mondo di questi malefici psicopatici che vogliono impadronirsi del potere mondiale e schiavizzare la popolazione.Costoro professano riti occulti satanici e per loro fare del male al prossimo, cioè ai non massoni, rappresenta la normalità il pane quotidiano.Certo che in Italia ci ritroviamo messi molto male dopo il colpo di stato avallato e favorito da Mattarella: tutti gli italiani devono ora capire chi sono i nemici malefici e combatterli con tutte le forze,fino a "schiacciare la testa del serpente" 0

raus jUEde Non è un caso che la Golden Dawn nasca nello stesso anno (1897) del Primo Congresso sionista di Basilea, nel quale l'ebreo Herzl fondò il sionismo. la Golden Dawn serviva a consentire ai goym praticanti l'esoterismo di educarsi su una versione laica della Qabalah ebraica, e siccome questi goym erano tutti appartenenti all'alta società inglese, si cominciava a tessere la ragnatela di conoscenza e manipolazioni con cui gli ebrei si sarebbero impossessati di Londra. La Golden Dawn era solo una centrale para massonica gestita dagli ebrei e i loro appartenenti erano poco più che marionette. La Golden Dawn non fu mai all'altezza della Scuola teosofica Di Madame Blavatsky o della società Thule tedesca. La Golden Dawn è rimasta famosa solo per essere stata diretta durante la seconda guerra mondiale dal satanista Aleister Crowley, personaggio più discutibile che capace. 0

2

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

organizzazione