Scoperti mammiferi preistorici evolutisi rapidamente dopo la scomparsa dei dinosauri

Scoperti mammiferi preistorici evolutisi rapidamente dopo la scomparsa dei dinosauri

Le teorie precedenti suggerivano che, dopo l'estinzione di massa dei dinosauri, ci fu una lenta ripopolazione del continente americano, con la graduale... 19.08.2021, Sputnik Italia

Madelaine Atteberry e Jaelyn J. Eberle, ricercatrici dell'Università del Colorado, hanno scoperto tre nuove specie di creature preistoriche, identificate come predecessori dei dei moderni mammiferi. In uno studio, pubblicato mercoledì nel Journal of Systematic Palaeontology, il duo dice che la scoperta indica che i mammiferi si sono evoluti rapidamente dopo l'estinzione di massa dei dinosauri.I mammiferi preistorici appena scoperti – Miniconus Jeanninae, Conacodon Hettingeri e Beornus Honeyi – differiscono per dimensioni e si pensa che abbiano vagato per il Nord America durante la prima epoca del Paleocene.Secondo lo studio, le peculiarità dentali collocano la specie nella famiglia Periptychidae dei “condiloidi”, ovvero gli antenati dei mammiferi ungulati, categoria a cui appartengono animali come cavalli, mucche ed elefanti. L'era dei mammiferi si stima essere iniziata 66 milioni di anni fa, dopo l'estinzione di massa dei dinosauri.“Quando i dinosauri si estinsero, l'opportunità di procurasi cibo e di spostarsi più facilmente permise ai mammiferi di prosperare e di evolversi rapidamente nell'anatomia dentale, nonchè di sviluppare dimensioni corporee maggiori. Ne hanno chiaramente approfittato, come è possibile notare dal proliferare di nuove specie mammifere a breve tempo dall'estinzione" dei dinosauri, ha detto Atteberry.

