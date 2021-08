Sanità Toscana, hackerati i sistemi informatici

https://it.sputniknews.com/20210819/sanita-toscana-hackerati-i-sistemi-informatici-12577543.html

I sistemi informatici degli enti sanitari continuano a dimostrare tutta la loro debolezza sotto il piano della sicurezza informatica. L’Agenzia regionale di sanità (Ars) della Toscana, è stata presa di mira da un attacco informatico che ha distrutto dati epidemiologico-statistici.I tecnici informatici sono al lavoro per recuperarli implementando il back up dei dati salvato su un’altra piattaforma informatica.Dalla Regione Toscana precisano che nessun dato è stato trafugato, non si è trattato di un data breach quindi. L’attacco dei pirati informatici ha riguardato l’area della ricerca sanitaria dell’Ars, quindi nessun dato sensibile è rimasto coinvolto.L’attacco sarebbe avvenuto due giorni fa, scrive La Repubblica, ma solo oggi si è appresa la notizia. La Regione sporgerà denuncia alla Polizia postale per richiederne l’intervento investigativo.L’attacco ha comunque raggiunto l’obiettivo di rallentare i sistemi sanitari regionali, con tutte le implicazioni che ne conseguono sull’assistenza sanitaria ai cittadini e in termini di cure mediche.

