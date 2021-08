https://it.sputniknews.com/20210819/problemi-di-digestione-attenzione-ai-5-alimenti-piu-difficili-da-digerire-12580372.html

Problemi di digestione? Attenzione ai 5 alimenti più difficili da digerire

Problemi di digestione? Attenzione ai 5 alimenti più difficili da digerire

Anche se segui una dieta sana ed equilibrata, ci sono alcuni alimenti che possono causare problemi digestivi, come gonfiore, stitichezza o pesantezza... 19.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-19T23:43+0200

2021-08-19T23:43+0200

2021-08-19T23:43+0200

alimentazione

salute

cibo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/13/12580438_0:195:2689:1708_1920x0_80_0_0_0dc5d17a0fba85b2b82b19d8133192a7.jpg

Latticini Latte e latticini in generale possono essere difficili da digerire per molti, poiché la maggior parte di noi non ha l'enzima necessario per digerire il suo zucchero naturale, il lattosio. Se dopo averne consumato ti viene spesso nausea o gonfiore di stomaco, ti consigliamo di optare per latte di origine vegetale o yogurt. Questi ultimi contengono batteri che si nutrono di zuccheri e di fatto "digeriscono" al posto nostro. Allo stesso tempo sono altrettanto ricchi di minerali e calcio.Succo d'arancia Nonostante sia una buona fonte di vitamine e sostanze nutritive, l'arancia è molto acida, quindi può irritare le pareti dello stomaco, soprattutto se assunta a stomaco vuoto. Il succo d'arancia non è solo in grado di causare nausea o pesantezza. Può anche portare a uno svuotamento troppo rapido e grave della cistifellea.MaisQuesto alimento popolare è quasi impossibile da digerire, soprattutto se non lo si mastica bene. Il mais è ricco di vitamine, minerali, antiossidanti e fibre alimentari, motivo per cui è considerato uno dei cereali più salutari. Tuttavia è difficile per il nostro organismo digerire i suoi grani, ricoperti di cellulosa, poiché mancano degli enzimi e dei batteri necessari per scomporlo. Se soffri di problemi digestivi, è meglio masticare bene i chicchi e optare per il mais lavorato, anche se in questo caso perde parte dei suoi nutrienti.Uova sode Molte persone avvertono pesantezza di stomaco dopo aver mangiato un uovo sodo, poiché il tuorlo, in cui è concentrata la maggior parte del grasso, è coagulato, rendendolo più difficile da digerire. Fortunatamente, ci sono alternative più leggere e digestive, come le uova alla coque, strapazzate e fritte. Tieni presente che se scegli di mangiarlo cotto, è meglio non farlo bollire per più di quattro minuti.ConserveIl pesce in scatola non è solo ricco di grassi naturali. Si conservano anche sott'olio, cosa che rende ancora più difficile la digestione. Gli esperti di nutrizione raccomandano di limitare il consumo del cibo in scatola. Se hai lo stomaco delicato, non dovresti mangiarlo soprattutto la sera, dal momento che può essere più pesante.

https://it.sputniknews.com/20210327/un-effetto-del-consumo-di-uova-da-conoscere-10332037.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

alimentazione, salute, cibo