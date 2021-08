https://it.sputniknews.com/20210819/ponte-aereo-kabulroma-altre-400-persone-in-arrivo-nella-penisola---video-12572265.html

Ponte aereo Kabul–Roma, altre 400 persone in arrivo nella penisola - Video, Foto

Ponte aereo Kabul–Roma, altre 400 persone in arrivo nella penisola - Video, Foto

Mentre in Afghanistan restano ancora 20 italiani, non solo a Kabul, ma in tutto il territorio del paese, il ponte aereo Kabul–Roma resta attivissimo ed è... 19.08.2021, Sputnik Italia

Intanto, questa mattina, “alle ore 8 italiane è decollato da Kabul un C130 dell’Aeronautica Militare, che ha evacuato 99 cittadini afghani. Nella notte un altro velivolo C130 era decollato con a bordo 95 persone. Giungeranno in Italia nelle prossime ore”, ha reso noto il Ministero della Difesa in un comunicato.Un successivo comunicato della Difesa italiana ha poi reso noto che “con altri 103 afghani continua l’attività delle Forze Armate italiane per assicurare il trasporto di ex collaboratori e loro familiari con velivoli C130 J e KC 767A dell’Aeronautica Militare”.Entrambi gli aerei sono atterrati a Roma.Il trasporto attraverso il ponte aereo Kabul–Roma avviene nell’ambito dell’operazione Aquila Omnia, pianificata e diretta dal Comando operativo di vertice interforze (COVI) della Difesa. Tale operazione era stata già pianificata all’indomani dell’ultimo ammaina bandiera del contingente italiano in Afghanistan, avvenuto ad Herat alla presenza del ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, lo scorso mese di giugno.L’Aeronautica Militare sta utilizzando il Kuwait come collegamento tra Afghanistan e Italia. In Kuwait gli afghani giungono a bordo dei C130 e quindi vengono sistemati a bordo di un KC 767A che poi decolla alla volta dell’aeroporto di Fiumicino.In precedenza parlando della situazione in Afghanistan, il Presidente del Consiglio Mario Draghi si è rivolto ai familiari dei 54 caduti italiani e delle centinaia di feriti, spiegando perché, nonostante il ritorno dello status quo con i talebani* di nuovo al potere, "il loro sacrificio non è stato vano". Ha anche espresso la convinzione che sulla crisi afghana "l'Europa sarà all'altezza", evidenziando l'importanza della cooperazione, in particolare sull'accoglienza "di tutti coloro che ci hanno aiutato in Afghanistan in questi anni e delle loro famiglie" e di quelli che "si sono esposti in questi anni per la difesa delle libertà fondamentali, dei diritti civili, dei diritti delle donne", così come la sicurezza, "dove dovremo prevenire infiltrazioni terroristiche".Che cosa sta succedendo in AfghanistanLa situazione in Afghanistan è diventata particolarmente calda nelle ultime settimane, quando i talebani hanno lanciato una rapida offensiva in tutto il Paese e hanno conquistato tutti i valichi di frontiera. Il 15 agosto, gli islamisti sono entrati a Kabul ed hanno preso il controllo del palazzo presidenziale. Il presidente afghano Ashraf Ghani ha lasciato il Paese per "scongiurare un massacro". Nella notte del 16 agosto, un rappresentante dell'ufficio politico dei talebani, Mohammad Naim, ha affermato che la guerra in Afghanistan era finita e che la forma di governo dello stato sarebbe diventata chiara nel prossimo futuro.

