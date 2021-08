https://it.sputniknews.com/20210819/pomodoro-e-olio-doliva-preziosi-come-loro-per-il-cuore-12575287.html

Pomodoro e olio d'oliva preziosi come l'oro per il cuore

Pomodoro e olio d'oliva preziosi come l'oro per il cuore

Tutti sanno che una dieta ricca di frutta e verdura fa molto bene alla salute in generale, tuttavia un nuovo studio mostra che i pomodori possono ridurre...

Un'equipe di ricercatori dell'Università di Napoli ha analizzato il legame tra rischio di contrarre malattie cardiache e le abitudini alimentari. Hanno concluso che alcuni alimenti sono in grado di ridurre il rischio di malattie coronariche e cardiovascolari. I pomodori sono ricchi di licopene, un antiossidante che migliora la funzione vascolare e ci protegge dalle malattie cardiache. Gli esperti concordano anche sul fatto che per ridurre ulteriormente il rischio, occorre scegliere oli ricchi di grassi monoinsaturi, come l'olio d'oliva e parallelamente escludere il burro dalla propria dieta. In generale, si consiglia di consumare almeno due porzioni di verdura al giorno per poter ridurre del 34% il rischio di morire di malattie cardiovascolari. Per avere un cuore in salute bisognerebbe inoltre ridurre il consumo di insaccati e bevande alcoliche.

