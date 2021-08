https://it.sputniknews.com/20210819/per-generale-americano-la-russia-resta-il-nemico-numero-uno-degli-stati-uniti-12579926.html

Per generale americano la Russia resta il nemico numero uno degli Stati Uniti

Per generale americano la Russia resta il nemico numero uno degli Stati Uniti

Secondo il generale VanHerck la Russia rappresenta la principale minaccia militare per gli Stati Uniti 19.08.2021, Sputnik Italia

russia

usa

geopolitica

esercito russo

esercito usa

I missili da crociera russi rappresentano una seria minaccia per la sicurezza americana, ha affermato il generale dell'aviazione statunitense Glen VanHerck, comandante del North American Aerospace Defense Command (NORAD) e del US Northern Command (USNORTHCOM). Secondo il generale, l'intelligence degli alleati statunitense sa che il Cremlino ha "missili da crociera con una sezione radar molto piccola" e "sottomarini che non sono inferiori alle loro controparti americane.VanHerck ha osservato che gli investimenti russi nelle capacità informatiche e spaziali stanno esacerbando la minaccia. Secondo lui, l'obiettivo di Mosca è quello di "contenere" Washington e "schiacciarne la volontà". Il generale si era già espresso sulle armi russe. Aveva detto lo scorso ottobre che le armi ipersoniche provenienti da paesi rivali, inclusa la Russia, erano una sfida ai sistemi d'allerta statunitensi.

Irina Derefko Se la Russia, è il principale vostro nemico, gli USA sono il pericolo numero uno per il mondo intero. 0

Riccardo E gia..dal 45 al 91 politiche americane sleali sporche mendaci per contenere l'Urss.POI. GIOIA GIUBILIO CON GORBACIOV E ANCOR PIU CON EL'SIN CON I QUALI VI SIETE SPINTI FIN DOVE LORO CEDEVANO AI VOSTRI INTERESSI. POI FINALMENTE PUTIN HA CAPITO IL GIOCO SPORCO DI WHASHINGTON E PIANO PIANO HA RIDATO LUSTRO PRESTIGIO E POTENZA A CIO CHE RESTAVA DELL'URSS OVVERO ALLA RUSSIA.TUTTO QUESTO VI BRUCIA PERCHE NON VOLEVATE L'URSS MA NEPPURE UNA RUSSIA CHE VI TIENE TESTA E IN ALCUNE OCCASIONI VI SUPERA. MA IL PROBLEMA SIETE VOI USA E NATO CHE PROVOCATE E RISCHIATE INCIDENTI MILITARI CHE POSSONO SFOCIARE IN UN CONFLITTO.POI SEMPRE VOI AVETE DATO INIZIO ALLA CORSA AGLI ARMAMENTI:AVETE SGANCIATO 3 BOMBE ATOMICHE IN GIAPPONE SUI CIVILI E DA QUEL CRIMINE DI GUERRA IMPUNITO AVETE SCATENATO UNA CORSA ALL'ULTIMA ARMA MICIDIALE DA USARE CONTRO ALTRI PAESI. BEN VI STA ANZI MI AUGURO CHE RUSSIA E CINA PRIMA O POI VI DIANO UNA LEZIONE MI L I 0

