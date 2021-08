https://it.sputniknews.com/20210819/pandemia-e-crisi-economica-ecco-le-monete-che-rischiano-di-crollare-12581241.html

Pandemia e crisi economica: ecco le monete che rischiano di crollare

Pandemia e crisi economica: ecco le monete che rischiano di crollare

Durante la pandemia, il debito estero della maggior parte dei Paesi in via di sviluppo è aumentato in media tra il 55% e il 65%.

La prossima crisi globale potrebbe verificarsi dopo il 2023, quando gli Stati Uniti aumenteranno i tassi di interesse, afferma Andrey Rusetsky, analista della società russa BKS Mir Investitsiy. Il debito diventerà troppo costoso, cosa che potrebbe influenzare le valute di molti Stati, compresi i Paesi in via di sviluppo dell'America Latina come il Paraguay.Nella sua intervista per l'agenzia russa Prime, Rusetsky ricorda che nel 2018 l'aumento dei tassi di interesse statunitensi ha portato al default del debito sovrano in Argentina e Libano ed ha colpito duramente la lira turca. L'esperto aggiunge che "l'indebolimento della moneta nazionale è un processo naturale nei Paesi con alti livelli di debito sovrano e in cui le importazioni superano le esportazioni, compresi i servizi".Tra i Paesi che saranno colpiti dalla crisi vi sono anche i Paesi ex Urss che hanno ricevuto grandi prestiti in dollari: si tratta in particolare di Ucraina, Georgia, Bielorussia, Tagikistan e Kirghizistan. Il rialzo dei tassi interesserà anche le valute di Turchia e Vietnam.

