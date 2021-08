https://it.sputniknews.com/20210819/nel-regno-unito-anziana-donna-caduta-in-fosso-di-20-metri-salvata-dal-suo-gatto-12578339.html

Nel Regno Unito anziana donna caduta in fosso di 20 metri salvata dal suo gatto

In Gran Bretagna un gatto ha salvato la sua amata padrona caduta in un fosso di 20 metri. 19.08.2021, Sputnik Italia

Nella cittadina britannica di Bodmin, un gatto ha salvato la sua padrona 83enne caduta in un fossato di 20 metri, scrive il Daily Mirror. Il felino di nome Pairan ha attirato l'attenzione di una squadra di soccorritori in cerca della sua padrona. Miagolava rumorosamente seduto sul bordo di un fosso. Si segnala che il terreno scosceso e la ripidità del burrone hanno reso difficile il lavoro dei soccorritori. La donna è stata quindi portata in ospedale in condizioni stabili. La polizia ha ringraziato il gatto in un post su Facebook, definendolo un eroe.

giovanni Eroe felino..grande! 0

regno unito

