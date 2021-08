https://it.sputniknews.com/20210819/mosca-in-afghanistan-chiediamo-dialogo-nazionale-con-tutte-le-parti-politiche-12574526.html

Mosca: in Afghanistan chiediamo dialogo nazionale con tutte le parti politiche

Il governo afghano sostenuto dall'Occidente è crollato inaspettatamente durante lo scorso fine settimana, meno di due settimane dopo che i talebani avevano... 19.08.2021, Sputnik Italia

La Russia è favorevole a un dialogo nazionale che coinvolga tutte le forze politiche afghane e accoglie con favore la recente dichiarazione dei talebani* di essere disposti a questo tipo di dialogo, ha affermato il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov.Il ministro degli Esteri russo ha sottolineato che Mosca parte dalla consapevolezza che tutte queste forze hanno il desiderio di negoziare nell'interesse del popolo afghano e ha affermato che la Russia farà tutto ciò che è in suo potere per incoraggiare il dialogo inter-afghano e garantirne il successo con accordi concreti. In questo contesto Lavrov ha affermato che la Russia è pronta a riprendere il cosiddetto "formato Mosca" dei colloqui sull'Afghanistan. Ha sottolineato che oltre alle forze inter-afghane, tutti e cinque gli stati dell'Asia centrale, oltre a Cina, Pakistan, India, Iran e Stati Uniti hanno partecipato in passato ai negoziati nel formato di Mosca. La Russia continua a considerare i talebani un'organizzazione terroristica sin dal 2003, ma ha espresso la volontà di avere contatti con l'ala politica del movimento sunnita, in particolare per il bene dei negoziati inter-afghani, alla luce delle mutevoli realtà geopolitiche sul campo.La situazione in Afghanistan si è aggravata particolarmente questo mese, quando i talebani hanno intensificato la loro offensiva contro le forze governative. L'unica provincia ancora non controllata dal movimento islamista è quella di Panjshir, a nord-est di Kabul. Il 15 agosto i talebani sono entrati a Kabul e hanno preso il controllo del palazzo presidenziale. Il presidente afghano Ashraf Ghani ha lasciato il Paese per "scongiurare un bagno di sangue".* organizzazione terroristica vietata in Russia e molti altri Paesi

