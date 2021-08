https://it.sputniknews.com/20210819/medici-non-vaccinati-sospesi-a-siracusa-in-49-senza-stipendio-lordine-cambiate-mestiere-12577032.html

Medici non vaccinati sospesi a Siracusa, in 49 senza stipendio. L’Ordine: cambiate mestiere

L’Azienda sanitaria locale di Siracusa aveva fatto partire accertamenti su 153, di cui una parte si sono vaccinati nel frattempo e un’altra porzione ha... 19.08.2021, Sputnik Italia

Ma in 49 non hanno voluto saperne di vaccinarsi, loro che sono medici hanno rifiutato il vaccino prodotto dalla scienza medica.Molto duro il commento del presidente dell’Ordine dei medici siciliano, Anselmo Madeddu:La sospensione è stata anche annotata nell’Albo, come dire una onta sulla propria professione medica che resterà per iscritto.I medici sono sospesi dall’Ordine fino al 31 dicembre prossimo e ciò comporta loro il divieto di svolgere la professione medica in ogni sede, pubblica o privata che sia.Dalla prospettiva degli operatori sanitari no-vax, al nulla di fatto stanno conducendo i ricorsi presso i tribunali che stanno invece confermando tutte le disposizioni prese nei loro confronti.

