https://it.sputniknews.com/20210819/maxi-rave-abusivo-iniziato-il-deflusso-dei-partecipanti-salvini-attacca-lamorgese-inadeguata-12570191.html

Maxi-rave abusivo, iniziato il deflusso dei partecipanti. Salvini attacca Lamorgese: "Inadeguata"

Maxi-rave abusivo, iniziato il deflusso dei partecipanti. Salvini attacca Lamorgese: "Inadeguata"

I partecipanti alla festa illegale di questi giorni nell'Alta Tuscia si sta allontanando sotto la supervisione delle forze dell'ordine. Ma sul maxi-rave abusivo non si placano le polemiche. Salvini chiede le dimissioni della Lamorgese: "È inadeguata".

2021-08-19T11:21+0200

2021-08-19T11:21+0200

2021-08-19T11:21+0200

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/802/86/8028614_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_d48f8b254e34a81262f61f66d0157099.jpg

È iniziato questa notte a Valentano, nel viterbese, il deflusso degli oltre 10mila partecipanti al maxi-rave abusivo, andato avanti per almeno cinque giorni all’insegna dello sballo, tra un decesso, stupri e addirittura un parto.Al momento, secondo la questura di Viterbo, citata da RaiNews24, sul posto sarebbero rimaste circa 250 persone e un centinaio di mezzi, tra auto e roulotte.I ragazzi, arrivati da tutta Europa per prendere parte alla mega-festa illegale sul lago di Mezzano, si stanno spostando nei Paesi limitrofi, come Pitigliano e Manciano, in provincia di Grosseto.Qualcuno, come riferisce chi sta via via lasciando la zona, si era allontanato già nei giorni scorsi, dopo aver finito le scorte di generi alimentari.La mega-festa illegale, tra morte, stupri e un partoPer ora, lo sgombero dell’area sta procedendo senza particolari problemi, ma nei giorni scorsi erano divampate le polemiche per il raduno, dove migliaia di persone, stordite da droga e alcol, hanno ballato notte e giorno, nonostante l’emergenza sanitaria legata al Covid.Era stato l'assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D'Amato, a lanciare l'allarme sulla gravità della situazione dal punto di vista sanitario, segnalata dai servizi della Asl locale.I bagordi non si sono fermati neppure dopo la morte di un ragazzo di 24 anni, Gianluca Santiago, ritrovato nelle acque del lago, su cui indaga la procura viterbese. Non solo, sono diversi, almeno 5, i giovani finiti in coma etilico e ricoverati nell’ospedale di Pitigliano, e si sono registrate anche alcune denunce per violenza sessuale. Secondo ilGiornale.it, una donna avrebbe dato alla luce anche una bambina nel bel mezzo della festa.Le reazioni politicheIl leader della Lega, Matteo Salvini, ieri ha parlato di “schiaffo al buonsenso e agli italiani che rispettano le regole” e ha attaccato il Viminale, annunciando un’interrogazione da parte della Lega: “Tace nonostante l’impegno della Polizia, che da giorni lavora per ripristinare la legalità e impedisce l’arrivo di nuove persone”.Oggi, ai microfoni di Morning News, su Canale 5, il leader leghista rincara la dose, definendo la ministra dell’Interno “inadeguata” e chiedendone le dimissioni. “Il rave – ha detto Salvini – andava fermato prima”.“Lamorgese, ma dove sei?", si chiedeva ieri anche la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, mentre il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri aveva parlato di “resa dello Stato”.Anche il deputato leghista Gianni Tonelli, ex segretario del Sap, punta il dito contro il ministro dell'Interno ma chiede rispetto per le forze dell'ordine. "I nostri agenti di polizia sono solo il braccio operativo della sicurezza ma la responsabilità per questa assurda gestione, o meglio non gestione, del rave party è della mente ovvero dei vertici del Viminale", scrive il parlamentare in una nota. "Già è assurdo - attacca - che non si sia fatto nulla per prevenire questa follia, lo è ancor di più incolpare chi esegue". "Le colpe - conclude - sono esclusivamente di chi al Viminale non è intervenuto tempestivamente per fermare 8mila ragazzi e i responsabili di questo rave abusivo mettendo così a rischio la sicurezza sanitaria e pubblica”.

https://it.sputniknews.com/20210818/mega-rave-party-a-viterbo-residenti-chiedono-sgombero-ma-lo-stato-italiano-dove-12561186.html

FRANCO Gli abitanti di Mestre si ricordano ancora della sig.a lamorgese quando era prefetto a venezia. mai come in quei tre anni la città è stata allo sbando in mano ad extracomunitari africani che spacciavano a cielo aperto o donne che si prostituivno a tutte le ore del giorno. Uno schifo. Meno male che se è andata. 2

schardif Gli inadeguati attaccati da inadeguati ,mentre il popolo produce e mantiene ambe parti di inadeguati 1

6

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Alessandra Benignetti https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Alessandra Benignetti https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alessandra Benignetti https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

italia