https://it.sputniknews.com/20210819/lue-in-pressing-per-il-ddl-zan-la-stoccata-allitalia-legge-bloccata-per-mesi-12580031.html

L'Ue in pressing per il Ddl Zan, la stoccata all'Italia: "Legge bloccata per mesi"

L'Ue in pressing per il Ddl Zan, la stoccata all'Italia: "Legge bloccata per mesi"

La commissaria per i diritti umani del Consiglio d'Europa, Dunja Mijatović, critica lo stallo sul Ddl Zan: "I discorsi di odio contro le persone Lgbt non sono protetti dalla libertà di pensiero o di espressione".

2021-08-19T19:43+0200

2021-08-19T19:43+0200

2021-08-19T19:43+0200

politica

ddl zan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/05/12024651_0:100:2451:1478_1920x0_80_0_0_e5152eb27f0d69b896d7c821fde1ee5a.jpg

Prima il Vaticano, ora l’Ue. Anche Bruxelles entra nel dibattito sul Ddl Zan, il disegno di legge contro l’omotransfobia la cui discussione al Senato è stata rinviata a settembre dopo il tentativo fallito di mediazione tra i partiti di maggioranza sui punti più controversi del testo approvato alla Camera dei Deputati.In questo caso, però, i rilievi sono diametralmente opposti a quelli fatti a suo tempo Oltretevere. Nello specifico è la Commissaria per i diritti umani del Consiglio d’Europa, Dunja Mijatović, in un commento da titolo “Pride vs. indignity: political manipulation of homophobia and transphobia in Europe”, pubblicato sul portale dell’organismo che presiede, ad accusare il nostro Paese di ritardare l’approvazione della legge promossa dal deputato Dem Alessandro Zan.“I critici sostengono che metta in pericolo la libertà di espressione e di pensiero. Ma, come stabilisce chiaramente la Corte europea per i diritti umani, i discorsi di odio contro le persone Lgbt – si legge ancora nell’intervento – non sono protetti dalla libertà di pensiero o di espressione, e neanche dalla libertà di religione”.“Il trend della manipolazione politica dell’omotransfobia in Europa – scrive ancora la commissaria – deve essere affrontato senza ulteriore ritardo”. La presa di posizione è stata subito rilanciata dal padrino del Ddl, Alessandro Zan, che su Twitter rivendica: “La Commissaria per i diritti umani del Consiglio d'Europa Dunja Mijatovic difende il ddl Zan proprio perché tutela 'orientamento sessuale' e 'identità di genere' condannando chi lo sta ostacolando da mesi e dividendo l'Europa in due: Stati avanzati e arretrati”. “Dove vogliamo stare?", si domanda Zan in conclusione.Nel frattempo, a far discutere a casa nostra è anche il caso di un insegnante di religione, Piergiorgio Dellagiulia, che è stato trasferito dalla sua scuola di Bra, in provincia di Cuneo, in un altro istituto, a Torino, per aver pubblicato su Facebook alcuni post contro il Ddl Zan. La vicenda, come si legge sul Giornale.it, è stata denunciata da Fratelli d’Italia, che ha annunciato di aver presentato un’interrogazione al ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi. Proprio i post critici sul Ddl contro l’omofobia, secondo la versione del prof, avrebbero creato tensioni e malumori spingendo i vertici della scuola ad optare per il trasferimento.

Irina Derefko Deve essere il popolo italiano a decidere. 0

raus jUEde L'Italia non sarà mai la patria dei froci. Noi siamo l' Impero di Roma. La UE è insignificante rispetto al nostro grandioso passato. Che deve tornare ad essere il nostro futuro, sotto la guida di un grande Cesare. 0

2

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Alessandra Benignetti https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Alessandra Benignetti https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alessandra Benignetti https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

politica, ddl zan