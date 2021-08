https://it.sputniknews.com/20210819/lettonia-manifestazione-di-massa-contro-lobbligo-vaccinale-12581574.html

Lettonia: manifestazione di massa contro l’obbligo vaccinale

Lettonia: manifestazione di massa contro l’obbligo vaccinale

Mercoledì nel centro di Riga si è svolta una manifestazione di massa contro la legge sulla vaccinazione obbligatoria e le restrizioni sul coronavirus. 19.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-19T21:28+0200

2021-08-19T21:28+0200

2021-08-19T21:29+0200

multimedia

lettonia

video

green pass

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/13/12581433_0:0:2134:1200_1920x0_80_0_0_6590c7b2d16b2047ee63c70ae470e124.jpg

Persone con cartelli in russo e lettone hanno marciato per la Vecchia Riga, hanno posato fiori e peluche al Monumento alla Libertà, e poi sono giunti al Castello Presidenziale, gridando gli slogan. Le proteste sono state innescate dall’approvazione del governo in prima lettura degli emendamenti al disegno di legge sulla vaccinazione obbligatoria per insegnanti, medici, agenti di polizia e assistenti sociali. Dal 1° ottobre il datore di lavoro avrà il diritto di licenziare i dipendenti che rifiutano la vaccinazione. Il disegno di legge è attualmente in attesa della Saeima (Parlamento della Repubblica della Lettonia).

https://it.sputniknews.com/20210815/proteste-contro-il-green-pass-corteo-nel-centro-di-padova-12517702.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

multimedia, lettonia, video, green pass