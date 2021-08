https://it.sputniknews.com/20210819/il-paradosso-delluguaglianza-studio-svedese-rivela-il-tradizionalismo-di-genere-dei-paesi-ricchi-12569902.html

Il “paradosso dell’uguaglianza”: studio svedese rivela il tradizionalismo di genere dei paesi ricchi

Il “paradosso dell’uguaglianza”: studio svedese rivela il tradizionalismo di genere dei paesi ricchi

Una ricerca svedese ha dimostrato che, paradossalmente, le differenze tra le preferenze, le personalità e le scelte professionali di uomini e donne sono... 19.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-19T10:37+0200

2021-08-19T10:37+0200

2021-08-19T10:37+0200

mondo

svezia

psicologia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/95/97/959796_0:108:2800:1683_1920x0_80_0_0_05a72c93a60ba68f50aa590cd64117fa.jpg

È stato definito il "paradosso dell'uguaglianza" e dimostrerebbe come le differenze tra uomini e donne nelle preferenze e nelle scelte di carriera sarebbero più marcate proprio nei paesi considerati di parità di genere. Ad esempio, il 99 percento di tutti i carpentieri svedesi sono uomini e circa il 90 percento di tutte le assistenti infermiere e baby sitter sono donne, ha riferito l'emittente nazionale SVT, citando un recente studio.In buona sostanza, uomini e donne aderiscono più fortemente agli stereotipi di genere proprio nei paesi considerati ricchi e paritari. Ad esempio, sono relativamente poche le ragazze svedesi che studiano tecnologia e matematica all'università, nonostante abbiano tutte le opportunità, e talvolta mostrino anche migliori prestazioni, dei ragazzi a scuola.Le ragioni di tale tendenza possono essere numerose, ma non è stato ancora chiaramente dimostrato cosa sia dovuto alla biologia e cosa sia dovuto ai fattori sociali. Una delle spiegazioni potrebbe semplicemente essere che una società più avanzata e con più opportunità permette alle persone di perseguire più facilmente i propri interessi biologici.Il professore di psicologia e guru web della teoria dell’autoaiuto, il canadese Jordan Peterson, ha spesso fatto riferimento al "paradosso scandinavo", citando le forti differenze di genere nei paesi nordici, universalmente considerati "progressisti" per il loro forte impegno per l'uguaglianza. L'autore del bestseller “12 regole per la vita. Un antidoto al caos” ha azzardato che più una società è egualitaria e ricca, maggiori sono le differenze tra i sessi.Per le sue affermazioni, Peterson ha ricevuto molte critiche dagli stessi media scandinavi, nonché dall’ex ministro degli Esteri svedese Margot Wallström, fervente femminista.

https://it.sputniknews.com/20210818/crisi-nella-chiesa-di-svezia-battesimi-in-calo-costante-e-sempre-piu-multiculturalismo-12554357.html

raus jUEde Il fenomeno studiato si chiama Nazionalismo, ed è quello che assicura ricchezza e benessere al relativo popolo. 0

1

svezia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, svezia, psicologia