I rifugiati afghani in Turchia: "i talebani ci uccideranno se torneremo in patria"

I rifugiati afghani in Turchia: "i talebani ci uccideranno se torneremo in patria"

2021-08-19T14:51+0200

2021-08-19T14:51+0200

2021-08-19T14:51+0200

Diversi rifugiati afghani che vivono in Turchia hanno raccontato a Sputnik cosa li ha spinti a fuggire dall'Afghanistan e cosa provano per la riconquista del potere da parte dei talebani*.Muhammed Jemshid, il cui fratello è stato recentemente ucciso dai talebani, ha raccontato la sua storia:Javid, arrivato in Turchia tre anni fa, invia alla famiglia i soldi guadagnati, per curare la sorella malata:Habib Rahman ha due figli e una moglie in Afghanistan:Fahrettin è arrivato in Turchia due anni fa:La situazione in Afghanistan si è aggravata particolarmente questo mese, quando i talebani hanno intensificato la loro offensiva contro le forze governative. L'unica provincia ancora non controllata dal movimento islamista è quella di Panjshir, a nord-est di Kabul. Il 15 agosto i talebani sono entrati a Kabul e hanno preso il controllo del palazzo presidenziale. Il presidente afghano Ashraf Ghani ha lasciato il Paese per "scongiurare un bagno di sangue".*Organizzazione terroristica estremista illegale in Russia e molti altri Paesi

