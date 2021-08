https://it.sputniknews.com/20210819/green-pass-tutti-i-dubbi-sul-rientro-a-scuola-i-presidi-controlli-impossibili-12576790.html

Green pass, tutti i dubbi sul rientro a scuola. I presidi: "Controlli impossibili"

Green pass, tutti i dubbi sul rientro a scuola. I presidi: "Controlli impossibili"

I dirigenti scolastici chiedono al ministero dell'Istruzione di fare chiarezza sulle modalità di verifica dei green pass: "Impossibile fare controlli quotidiani in tutti gli istituti".

Dopo la firma del protocollo d’intesa tra ministero dell’Istruzione e sindacati per l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico, non si placano le polemiche sull’utilizzo del green pass. In un’intervista rilasciata martedì scorso al Sole24Ore, il presidente dell’Associazione Nazionale Presidi, Antonello Giannelli, tra quelli che il protocollo non l’hanno firmato, ha evidenziato una serie di difficoltà riguardo il controllo del certificato verde.“Se dobbiamo mettere davanti alle 42mila scuole altrettante persone per fare i controlli con l'app siamo davanti a un gran spreco di risorse umane”, dice allo stesso quotidiano. Un altro punto che non convince il presidente dell’organizzazione è quello dei tamponi gratuiti per il personale non vaccinato. Nel protocollo, evidenziava Giannelli, non è chiaro se la possibilità venga data soltanto a chi non può vaccinarsi per motivi di salute, o anche al personale no-vax. “Il protocollo sulla sicurezza, che non abbiamo firmato, su questo punto, è scritto in modo ambiguo, e offre una scappatoia al personale no vax, che, sulla carta, ogni due giorni, può fare il tampone gratis”, ha detto al Sole24Ore, con un aggravio di 100 milioni di euro l'anno, secondo i calcoli dell’Anp, per le casse dello Stato. Sul punto, però, il ministero è intervenuto mercoledì con una nota in cui “si precisa che parte di tali risorse può essere destinata a coprire i costi per effettuare tamponi diagnostici esclusivamente al personale scolastico, impegnato nelle attività in presenza e che si trovi in condizioni di fragilità sulla base di idonea certificazione medica”.Resta però il problema dei controlli. “Non siamo poliziotti”, scrive oggi sull’Huffington Post Giusi Princi, dirigente scolastico che cura un blog sul quotidiano online.La proposta è quella di effettuare la verifica “a campione sui vaccinati e quotidianamente solo su coloro che non si sono sottoposti al vaccino”. Non è chiaro, insiste Princi, neppure chi sarà a pagare le eventuali sanzioni amministrative, o se anche gli esterni, come genitori o i visitatori occasionali, dovranno esibire o meno il green pass.Infine, per i presidi, non è ancora arrivato il momento di dire addio alla didattica a distanza. “Se ci sarà un positivo in classe, senza un tracciamento efficace, - spiega ancora Giannelli - si metterà on line l'intera classe”.

