https://it.sputniknews.com/20210819/giuseppe-conte-serve-un-dialogo-serrato-con-il-nuovo-regime-non-le-armi-12572794.html

Giuseppe Conte: "serve un dialogo serrato con il nuovo regime", non le armi

Giuseppe Conte: "serve un dialogo serrato con il nuovo regime", non le armi

Portare in Italia, e in Occidente, coloro che si sono esposti in questi 20 anni, tenere i corridoi umanitari attivi per aiutare la popolazione afghana, ma... 19.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-19T14:28+0200

2021-08-19T14:28+0200

2021-08-19T14:28+0200

afghanistan

giuseppe conte

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/17/9340646_0:0:1603:903_1920x0_80_0_0_d974941c64cc6f978a4d5708cebc5229.jpg

Questo il punto di vista sulla crisi in Afghanistan di Giuseppe Conte, capo politico del Movimento 5 Stelle. Ne ha parlato ieri sera a Ravello (Salerno), partecipando alla presentazione di un libro, riporta La Repubblica.Conte fa sua la linea geopolitica espressa da Biden, e ripresa anche da Enrico Letta, secondo cui “non è con le armi che risolveremo problemi così”.Serve quindi “un dialogo costante con il nuovo regime”, e vorrebbe che Russia e Cina si sedessero “al tavolo e l'occidente deve coinvolgere tutta la comunità internazionale per tenere i talebani dentro un dialogo serrato, per proteggere il lavoro fatto e garantire sicurezza a tutti”.In precedenza parlando della situazione in Afghanistan, il Presidente del Consiglio Mario Draghi si è rivolto ai familiari dei 54 caduti italiani e delle centinaia di feriti, spiegando perché, nonostante il ritorno dello status quo con i talebani di nuovo al potere, "il loro sacrificio non è stato vano". Ha anche espresso la convinzione che sulla crisi afghana "l'Europa sarà all'altezza", evidenziando l'importanza della cooperazione, in particolare sull'accoglienza "di tutti coloro che ci hanno aiutato in Afghanistan in questi anni e delle loro famiglie" e di quelli che "si sono esposti in questi anni per la difesa delle libertà fondamentali, dei diritti civili, dei diritti delle donne", così come la sicurezza, "dove dovremo prevenire infiltrazioni terroristiche".Che cosa sta succedendo in AfghanistanLa situazione in Afghanistan è diventata particolarmente calda nelle ultime settimane, quando i talebani hanno lanciato una rapida offensiva in tutto il Paese e hanno conquistato tutti i valichi di frontiera. Il 15 agosto, gli islamisti sono entrati a Kabul ed hanno preso il controllo del palazzo presidenziale. Il presidente afghano Ashraf Ghani ha lasciato il Paese per "scongiurare un massacro". Nella notte del 16 agosto, un rappresentante dell'ufficio politico dei talebani, Mohammad Naim, ha affermato che la guerra in Afghanistan era finita e che la forma di governo dello stato sarebbe diventata chiara nel prossimo futuro.*Organizzazione terroristica estremista illegale in Russia e altri stati

https://it.sputniknews.com/20210818/lafghanistan-fa-litigare-letta-e-salvini-12562608.html

afghanistan

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

afghanistan, giuseppe conte