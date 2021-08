https://it.sputniknews.com/20210819/giorgio-gori-e-i-230-mila-afghani-in-europa-senza-diritti-12565376.html

Giorgio Gori sull'evacuazione dall'Afghanistan: "230 mila afghani già in Europa senza diritti"

Tecnicamente, si tratta di 230 mila clandestini (con un picco di 290 mila sfiorato negli anni passati), ai quali, Gori ricorda, negli anni sono stati negati i permessi di soggiorno, tra cui 30 mila donne e 70 mila minori, di cui 25 mila sono bambine o ragazze.Il ricercatore rilancia, quindi, una petizione su change.org, chiedendo di firmarla per sensibilizzare la politica europea sulla questione.Al tweet di Gori ha risposto il senatore leghista Claudio Borghi chiedendo chiarimenti su quanto affermato:Non si è fatta attendere la risposta dell’esponente del Partito Democratico, che a stretto giro ha risposto al leghista:Intanto Salvini...Il capo dei leghisti, intanto, ha espresso la posizione del suo partito, affermando che il corridoio umanitario per donne e bambini che scappano dai talebani va bene, mentre gli uomini se ne devono restare in Afghanistan, perché c’è il rischio che tra loro si nascondano dei terroristi.Mentre la Meloni...Giorgia Meloni, invece, sposa la linea della cancelliera Angela Merkel, preferendo aiutare i cittadini dell’Afghanistan sostenendo gli Stati che confinano con il paese caduto nelle mani dei talebani*.Per quanto riguarda coloro che hanno cooperato con l’Italia nei vari progetti di sviluppo locale, la Meloni trova corretto il corridoio umanitario per tutti, attraverso un ponte aereo.Nel frattempo, ieri sera, il console Tommaso Claudi ha riferito che nel territorio afghano, ormai controllato dai talebani, che domenica scorsa sono entrati a Kabul e hanno messo in fuga l'ormai ex presidente Ghani, sono presenti 20 cittadini italiani.*Organizzazione terroristica estremista illegale in Russia e in altri paesi

