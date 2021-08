https://it.sputniknews.com/20210819/geronimo-deve-morire-la-proprietaria-dellalpaca-condannato-a-morte-perde-la-causa-12573704.html

Geronimo deve morire, la proprietaria dell’alpaca ‘condannato a morte’ perde la causa

L'Environmental, Food and Rural Affairs del Regno Unito ha ordinato la soppressione di un alpaca, dopo che l’animale era stato trovato positivo per due volte... 19.08.2021, Sputnik Italia

Geronimo, l'alpaca, sarà abbattuto giovedì 19 agosto di pomeriggio, o nei giorni a seguire, dopo che l'Alta Corte di Londra ha respinto l'istanza urgente della sua proprietaria, Helen Macdonald, del South Gloucestershire, per risparmiare la vita al suo animale domestico.Il batuffoloso animale dal lanoso manto nero era arrivato alla fattoria Wickwar dei Macdonald, nel South Gloucestershire (nel sud-ovest dell'Inghilterra), dalla Nuova Zelanda, ma era stato messo in isolamento dal 2017, dopo essere risultato positivo alla tubercolosi bovina, malattia batterica che colpisce i bovini, ma può trasmettersi anche all’uomo, con effetti piuttosto seri.Secondo il dipartimento per l'ambiente, l'alimentazione e gli affari rurali (Defra) del Regno Unito, si ritiene che la malattia sia "una delle più grandi minacce per la salute degli animali".I due test a cui Geronimo è stato sottoposto hanno dimostrato che l’animale di otto anni è positivo alla delicata malattia e la Defra ne ha di conseguenza ordinato l’abbattimento.La signora Macdonald ha tuttavia sostenuto che il suo amato animale domestico fosse perfettamente sano e fossero, piuttosto, i test ad essere controversi. Il suo team legale insiste tuttora sul fatto che la pubblicità intorno al caso abbia rivelato altri nove casi in cui animali abbattuti, risultati positivi alla malattia utilizzando lo stesso regime di test Enferplex, non mostrassero in realtà segni di tubercolosi bovina durante l'esame post mortem.Ma alla Macdonald è stato negato il permesso di far testare l'animale una terza volta e, all’inizio di agosto, la donna ha perso l'appello finale per salvare il suo amato camelide. La richiesta urgente esaminata dall'onorevole giudice Mary Stacey presso l'Alta Corte di Londra mercoledì chiedeva di concedere all’animale qualche tempo prima della condanna, poiché gli avvocati stavano cercando ulteriori prove.Un portavoce della Defra ha dichiarato mercoledì la sua solidarietà alla proprietaria dell’animale, ma ha aggiunto che la sentenza, e l'esecuzione della stessa, non sarà revocata: "Comprendiamo la situazione della signora Macdonald, proprio come comprendiamo tutti coloro che hanno animali colpiti da questa terribile malattia, ma, anche se nessuno vorrebbe mai abbattere animali infetti, dobbiamo fare tutto il possibile per fermarne la diffusione e proteggere i mezzi di sussistenza degli allevatori".La signora Macdonald, rattristata, ha detto di non aver intenzione di infrangere la legge per proteggere l'alpaca, ma ha avvertito che la morte di Geronimo sarà trasmessa in diretta per sensibilizzare l’opinione pubblica, per altro già abbastanza schierata. All'inizio del mese, alcuni manifestanti avevano marciato attraverso Westminster per protestare contro la morte dell'animale e oltre 130mila persone hanno già firmato una petizione che chiede al primo ministro di impedire l'esecuzione.

