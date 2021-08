https://it.sputniknews.com/20210819/federmeccanica-green-pass-obbligatorio-tamponi-a-carico-del-lavoratore-o-a-casa-senza-stipendio-12574695.html

Federmeccanica: green pass obbligatorio, tamponi a carico del lavoratore o a casa senza stipendio

Per il presidente di Federmeccanica, Federico Visentin, la soluzione al turbinio di polemiche e voci che si susseguono e si rincorrono sul green pass nelle... 19.08.2021, Sputnik Italia

Ragionamento lineare e che non fa la piega quello di Visentin, riportato dall’agenzia Ansa, a cui l’industriale ha rilasciato una intervista sull’argomento.E per arrivare a questa soluzione, Visentin dice che la strada è “semplicemente quella dell'aggiornamento dei protocolli”.Sempre riguardo all'aggiornamento dei protocolli, il presidente di Federmeccanica aggiunge, con altrettanto pragmatismo, che "non possiamo permetterci di perdere tempo. Se c’è la volontà va fatto subito", oppure serve un'azione decisa del governo, che non deve mostrare debolzze.Non è una questione di mensaE per chiarire meglio la posizione, Visentin dice chiaro e tondo che le mense non c’entrano nulla.“Il punto è questo: qui non è una questione di mensa o non mensa. Qui è una questione di luoghi di lavoro”, ciò che importa è mettere in sicurezza i luoghi di lavoro, “questa è la cosa più importante”.

