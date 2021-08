https://it.sputniknews.com/20210819/di-maio-dobbiamo-giudicare-i-talebani-dalle-azioni-e-non-dalle-parole-12579177.html

Di Maio: "Dobbiamo giudicare i talebani dalle azioni e non dalle parole"

Di Maio: "Dobbiamo giudicare i talebani dalle azioni e non dalle parole"

Fatti e non parole, questo chiede ai talebani il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Sui fatti saranno giudicati, ha detto partecipando al G7 degli Esteri che... 19.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-19T18:28+0200

2021-08-19T18:28+0200

2021-08-19T18:28+0200

afghanistan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/12/12566931_0:0:3012:1694_1920x0_80_0_0_d34843fdf24f46bc7b83c0d8d664a5a1.jpg

La riunione voluta da più nazioni per fare il punto sulla situazione che ha spiazzato i leader politici di mezzo mondo, per ora resta aperturista in attesa di fatti concreti da parte del regime talebano che ha preso il potere in Afghanistan.G20 straordinario sull’AfghanistanL’Italia quest’anno ha la presidenza di turno del G20 e con il presidente del Consiglio Mario Draghi ha già annunciato che il G20 dei leader politici d’autunno sarà dedicato in parte all’Afghanistan.Tuttavia una prima discussione preliminare avverrà durante il G20 dell’empowerment femminile previsto per giovedì 26 agosto a Santa Margherita Ligure. La conferenza è dedicata alla centralità della donna e del lavoro femminile, alle politiche per la valorizzazione del talento, alla tutela dei diritti delle donne e al contrasto della violenza di genere.Il G20 “fornirà l'opportunità di ampliare il sostegno a un approccio comune. Il format del G20 ci consentirà di coordinare la nostra posizione con altri importanti partner: Russia, Cina, Turchia”.Il ponte aereo Kabul - RomaCon gli ultimi voli atterrati a Roma sono arrivati in Italia oltre 500 afghani, tra ex collaboratori e famiglie.La maggior parte dei connazionali è stata evacuata insieme a “parte del personale locale dell'Ambasciata, insieme ad alcuni membri del personale locale della Delegazione Ue a Kabul e dell'Ufficio Nato”.Restano in tutto l’Afghanistan 20 italiani, in precedenza ha detto il console italiano che coordina le operazioni dall’aeroporto di Kabul.L’emergenza umanitariaDi Maio fa presente che l’Italia ha “erogato all'Unhcr il primo contributo di 250.000 euro per far fronte all'emergenza umanitaria”.Apertura di credito di Conte ai talebaniIeri Giuseppe Conte in qualità di capo dei pentastellati ha parlato di politica estera e del rapporto tra Occidente e talebani. Conte fa credito ai talebani e chiede un dialogo serrato con loro per evitare di perdere quanto di buono è stato fatto in questi 20 anni, perché l’oblio del popolo afghano è già iniziato.* Organizzazione terroristica vietata in Russia e altri Paesi

raus jUEde Ma certo. Di Maio vada a Kabul a farsi tagliare la gola. Dovrei avere ancora una cinquantina di video di questi eroici decapitatori (ovviamente la regia dei filmati è giudea). 1

1

afghanistan

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

afghanistan