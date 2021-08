https://it.sputniknews.com/20210819/daniel-craig-non-lascera-leredita-alle-figlie-la-sue-fortune-saranno-devolute-in-beneficienza-12563461.html

Daniel Craig non lascerà l'eredità alle figlie, la sue fortune saranno devolute in beneficienza

La nuova moda dei divi di Hollywood è andarsene via, cioè morire, senza nulla in tasca, poveri come San Francesco, devolvendo tutto in beneficienza a... 19.08.2021, Sputnik Italia

E parenti? E mogli o mariti? E figli e figlie? "Che se la cavino da soli!" sembra essere diventato il nuovo motto hollywoodiano.Questo ha detto anche Daniel Craig alla rivista inglese Candis, in un'intervista rilasciata per il numero di settembre della versione cartacea e digitale del magazine.Secondo questa nuova pedagogia economica, messa in piedi dai personaggi famosi e super ricchi, i figli devono imparare a costruirsi da soli, così come hanno fatto loro. Per questo non gli lasceranno neppure un loft, un’auto o una bicicletta in eredità.Bene, chiunque avesse pensato di sposare, un giorno, une delle figlie di Craig (tra l'altro l'avvenente Ella Craig sarebbe già in età da matrimonio), dovrà tenere a mente che dovrà farlo solo mosso dall’amore.Ma di quanti soldi stiamo parlando?Grazie a James Bond, Daniel Craig ha potuto accumulare un patrimonio di 160 milioni di dollari, scrive il Candis Magazine, che lo ha intervistato.E i soldi a disposizione potrebbero aumentare dopo che l’attore avrà ricevuto i proventi di No Time To Die, dove ha recitato nei panni di James Bond, forse per l’ultima volta (ma mai dire mai). Il film sarà nelle sale a partire dal 30 settembre 2021.

