Da venerdì l'Ue riconoscerà i green pass di Ucraina, Turchia e Macedonia del Nord

A partire dalla giornata di domani, la Ue riconoscerà i certificati Covid rilasciati in Ucraina, Turchia e Macedonia del Nord, riferisce la Commissione... 19.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-19T14:03+0200

In precedenza, il capo della diplomazia russa Sergey Lavrov aveva riferito che proseguono i negoziati con Bruxelles per il riconoscimento reciproco dei certificati vaccinali sul Covid. Lavrov ha chiarito che i negoziati con le autorità europee sono condotti dai rappresentanti del ministero della Salute e del ministero degli Esteri della Federazione Russa.Normativa sulla validità dei green pass emessi da Paesi extra-UeNell'Unione Europea, dal 1° luglio, è in vigore un sistema di certificati Covid (green pass), che vengono rilasciati alle persone vaccinate o che sono guarite dalla malattia, nonché a coloro che hanno mostrato un risultato negativo al tampone. La normativa consente alla Commissione Europea di riconoscere l'equipollenza di documenti emessi in altri Paesi, senza però approvare in automatico i vaccini in essi indicati.Ad agosto, Bruxelles ha deciso di accettare i certificati vaccinali rilasciati a San Marino, dove è stato ampiamente usato, durante la campagna di vaccinazione, il siero russo anti-Covid Sputnik V. Allo stesso tempo, il preparato del Centro Gamaleya non è ancora stato registrato nei Paesi Ue: il farmaco, da marzo, si trova in fase di revisione ciclica da parte dell'Agenzia europea per i medicinali (Ema). La presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha affermato che i fornitori russi non hanno ancora presentato "dati sufficientemente affidabili sulla sicurezza", sebbene Mosca affermi che tutti i documenti siano già a disposizione dell'Ema.

Notiziario

