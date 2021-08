https://it.sputniknews.com/20210819/cosa-mettere-in-uno-zaino-di-emergenza-per-un-disastro-naturale-12581459.html

Cosa mettere in uno zaino di emergenza per un disastro naturale

Dalle inondazioni ai terremoti, dagli incendi boschivi alle eruzioni vulcaniche: questi disastri colpiscono più frequentemente diversi Paesi del mondo... 19.08.2021, Sputnik Italia

I disastri naturali di solito si verificano senza preavviso, quindi molte persone non hanno il tempo di fuggire e salvarsi la vita. Ecco perché è consigliabile avere pronto uno zaino di emergenza che contenga i seguenti elementi di base:Questi suggerimenti raccolti dal quotidiano colombiano El Heraldo contengono elementi basilari ed essenziali per sopravvivere in qualsiasi tipo di disastro naturale che possa verificarsi improvvisamente.

Ciò rientra nell'ambito del prepping. Io ho "scoperto" il settore anni fa interessandomi di comunicazioni radio in condizioni di emergenza (sono radioamatore). E' effettivamente consigliabile che si diffonda tra la gente la consapevolezza che potrebbe non avere sempre corrente elettrica nè comunicazioni cellulari. Anche nel caso che la rete cellulare non vada down, in una sotuazione di emergenza le stazioni radio base della rete cellulare di accesso verrebbero saturate da un gran numero di comunicazioni contemporanee. Se va down la rete di distribuzione elettrica, le celle hanno un'automia di sole poche ore, etc. Esistono poi aree a bassa densità di popolazione dove il segnale cellulare è praticamente assente, perchè gli operatori di rete non hanno interesse ad installare infrastrutture, come in alta montagna. E ovviamente le comunicazioni non sono l'unico aspetto da considerare, ma il settore del prepping è molto vasto ed esula dallo spazio di uncommento.

