Chiusi rubinetti finanziari all’Afghanistan, FMI congela i prestiti per ‘troppa incertezza’

Chiusi rubinetti finanziari all’Afghanistan, FMI congela i prestiti per ‘troppa incertezza’

La crisi in Afghanistan presenta risvolti economici e finanziari che rischiano di complicare il quadro di una situazione già ardua da interpretare. 19.08.2021, Sputnik Italia

Il Fondo monetario internazionale (FMI) ha infatti deciso di congelare il prestito di 455 milioni di dollari, previsto per la prossima settimana, a favore della Banca centrale dell’Afghanistan.La notizia, riportata da Teleborsa, è stata resa nota dallo stesso FMI ieri, con la motivazione che l’azione del Fondo “è guidata dalla comunità internazionale e al momento non c’è chiarezza sul riconoscimento del nuovo governo afghano”, ha riferito un portavoce da Washington, dove ha sede il Fondo monetario.L’ormai ex governatore della Banca centrale afghana ha rilasciato, di recente, un'intervista al Financial Times, nella quale esprimeva tutta la sua preoccupazione per la situazione economica con gli Stati Uniti e il FMI, che hanno chiuso i rubinetti dei finanziamenti economici al Paese. Si rischia ora di aggiungere alla delicata situazione anche una crisi finanziaria.

