Capo della diplomazia UE: “Gli USA hanno speso 300 mln$ al giorno per 20 anni in Afghanistan”

Capo della diplomazia UE: “Gli USA hanno speso 300 mln$ al giorno per 20 anni in Afghanistan”

L'operazione in Afghanistan è costata agli Stati Uniti diverse centinaia di milioni di dollari al giorno, per venti anni, ha affermato Josep Borrell, Alto...

Pertanto, le iniezioni finanziarie complessive per mantenere il contingente nel Paese sono ammontate a più di due trilioni di dollari.Allo stesso tempo, secondo lo stesso capo della diplomazia europea, i risultati sono stati modesti. Il cambio di potere è stato un vero disastro sia per il popolo che per gli altri stati, ha aggiunto.Inoltre, l'Alto rappresentante dell'UE ha espresso l'opinione che quanto accaduto è stata una sorpresa per tutti, anche per i talebani*.Il portavoce dell'ufficio politico talebano, Mohammed Naim, ha annunciato che la guerra è finita e la nuova forma di governo sarà chiara nel prossimo futuro, ma i militanti non sono d'accordo ad organizzare un governo di transizione.È stata annunciata un'amnistia generale, ma molti afghani stanno ancora cercando di fuggire dal nuovo regime. Nei primi giorni dopo l'arrivo dei talebani, all'aeroporto di Kabul si è scatenato il caos: la gente ha preso d'assalto gli aerei stranieri che trasportavano personale diplomatico fuori dal Paese. In seguito si è saputo che alcune persone sono morte cadendo dagli aerei in decollo.*Organizzazione terroristica estremista illegale in Russia ed altri stati

Россия щедрая душа Un’alieno arriva sul pianeta Terra per inserire i terresti nel “Registro di civiltà intelligenti” e chiede: - Perché avendo terra, acqua e luce, in tanti sulla Terra soffrono la fame? - Mancano i soldi. - Perché con tutte le risorse a disposizioni e possibilità, in tanti sulla Terra non hanno la casa? - Mancano i soldi. - Perché inquinate il vostro pianeta? - Non ci sono i soldi per fare diversamente. - Perché ci sono cosi tanti malati che possono essere curati? - Mancano i soldi. - Ma che risorsa è questa che non vi permette di vivere serenamente senza problemi? Magari possiamo aiutarvi a procurarla dagli altri pianeti? Ma poi come e dove la procurate? - Procurala non c’è bisogno, li STAMPIAMO NOI! E se ne è andato alieno cancellando sti coglioni di terresti dal “Registro di civiltà intelligenti” 1

EBM questa sorta di poesia ha un enorme significato. Ad esempio, USA in Afghanistan hanno speso 300 mln pro-die per 20 anni e quindi la domanda: con questi mln di dollari si poteva costruire invece di distruggere. 0

