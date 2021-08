https://it.sputniknews.com/20210819/caos-in-afghanistan-di-maio-al-copasir-dopo-le-polemiche-sulla-foto-in-spiaggia-12569349.html

"caos" in Afghanistan: Di Maio al Copasir (dopo le polemiche sulla foto in spiaggia)

"caos" in Afghanistan: Di Maio al Copasir (dopo le polemiche sulla foto in spiaggia)

Venerdì il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, è atteso al Copasir per riferire sul caos afghano. Ieri la telefonata con il segretario di Stato americano Antony Blinken.

2021-08-19T09:40+0200

2021-08-19T09:40+0200

2021-08-19T09:40+0200

politica

afghanistan

luigi di maio

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/12/12566924_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_531506356abd77cd2cf8c63fa2cfbfe6.jpg

Mentre in Afghanistan continua l’avanzata dei talebani*, con scontri a Jalalabad e all’aeroporto di Kabul, domani il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, è atteso al Copasir per riferire sulla situazione nel Paese, riconquistato dal gruppo fondamentalista dopo il ritiro delle truppe americane.Mercoledì mattina ad essere ascoltata era stata la direttrice del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), Elisabetta Belloni. Gli 007 italiani sul campo, ha assicurato l’ambasciatrice, come si legge in un resoconto di Repubblica, stanno continuando a lavorare per garantire la protezione e l’arrivo nel nostro Paese di chi ha collaborato con la missione italiana in Afghanistan.Il focus dell’audizione è stata l'attuale situazione sul campo, l’identikit dei nuovi leader talebani, le possibili alleanze del nuovo emirato e gli equilibri regionali che si definiranno nel prossimo futuro. E poi, il possibile aumento della minaccia terroristica, dei flussi migratori e le implicazioni riguardanti i traffici di droga.Domani, l’arrivo di Di Maio a Palazzo San Macuto è previsto per la tarda mattinata. Il ministro è tornato a Roma dopo le polemiche sulla vacanza in Puglia nei giorni clou della crisi afghana. Ieri il capo della Farnesina ha sentito al telefono il segretario di Stato americano Antony Blinken. La conversazione, secondo quanto si apprende dal dipartimento di Stato americano, si è concentrata sul coordinamento tra gli alleati in Afghanistan, sugli sforzi necessari per l’evacuazione dal Paese di chi si trova in situazione di pericolo e per la garanzia della sicurezza di tutti i cittadini afghani e internazionali che si trovano sul territorio.Oggi, alle 14.30, sarà invece la volta della riunione online dei ministri degli Esteri del G7, proprio sulla gestione della caos afghano. Un “caos” che, secondo le parole pronunciate ieri dal presidente americano Joe Biden, intervistato dalla Abc, era inevitabile con il ritiro delle truppe Usa.*Organizzazione terroristica estremista illegale in Russia e in altri paesi

https://it.sputniknews.com/20210816/-polemica-per-le-foto-in-spiaggia-di-di-maio-a-ferragosto-mentre-lafghanistan-sprofonda-12534468.html

aidenzio Certo che la foto della global coalition con questo imbe----e che ride a da manuale. Ieri ha sentito blinker l'americano chissa' che cazzo si sono detti adenzio 0

Mg Mg ANDATE AL DIAVOLO VOI E LAFGHANISTAN PENSATE ALL' ALITALIA MALEDETTI CHE NON SIETE ALTRO VE LA SIETE MANGIATA E 100TINAIA DI PILOTI E STUART DEVONO LAVORARE SOTTO GLI STRANIERI A COMODO SUO. MALEDETTI IMBROLGIONI SI SIETE IMBROGLIONI 0

2

afghanistan

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Alessandra Benignetti https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Alessandra Benignetti https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alessandra Benignetti https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

politica, afghanistan, luigi di maio