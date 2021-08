https://it.sputniknews.com/20210819/boom-di-contagi-e-pochi-vaccinati-ora-la-sicilia-rischia-la-zona-gialla-12571134.html

Boom di contagi e pochi vaccinati, ora la Sicilia rischia la zona gialla

Boom di contagi e pochi vaccinati, ora la Sicilia rischia la zona gialla

Il cambio di fascia potrebbe essere deciso venerdì nella cabina di regia del ministero della Salute, dopo che il tasso di ospedalizzazione nell'isola ha superato la soglia prevista dai nuovi parametri.

2021-08-19T12:26+0200

2021-08-19T12:26+0200

2021-08-19T12:26+0200

sicilia

contagio

coronavirus in italia

vaccinazione in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/17/10456145_0:8:1440:818_1920x0_80_0_0_efa21b5b9e69381631c6c9bf4c32d4c6.jpg

Maglia nera per numero di dosi di vaccino somministrate e prima per numero di contagi, da lunedì la Sicilia potrebbe essere la prima regione italiana a passare in zona gialla.Nell’isola potrebbero tornare, già a partire dalla prossima settimana, una serie di restrizioni, come l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto e il limite di quattro commensali al massimo nei ristoranti.Ad avere l’ultima parola, sarà la cabina di regia del ministero della Salute che domani valuterà il da farsi. Ma, numeri alla mano, la decisione di colorare l’isola di giallo dovrebbe essere ormai scontata.Sotto accusa ci sono le feste e il basso numero di vaccinati, anche nelle fasce a rischio. La regione, come si legge sul Sole24Ore, detiene, infatti, il record negativo con il più alto numero di over 60 non vaccinati. La percentuale di popolazione vaccinata con almeno una dose, inoltre, come si legge sul Corriere della Sera, si ferma al 59,07 per cento. In Lombardia, la regione più virtuosa, per avere un termine di paragone, la stessa percentuale sfiora il 70.I nuovi positivi registrati lunedì erano 1.229, con una media di 150 casi a settimana ogni 100mila abitanti. La settimana scorsa, i casi erano cresciuti di oltre il 34 per cento rispetto alla precedente. Peggio di così c’è solo la Sardegna, con la differenza che il tasso di ricoveri e di occupazione dei reparti di terapia intensiva lì è più basso.In Sicilia, invece, anche per effetto del basso tasso di vaccinazione tra gli over 60, i posti letto nelle rianimazioni sono occupati per il 10 per cento. La regione, sempre secondo quanto si apprende dal Sole24Ore, è comunque al lavoro per aumentare i posti disponibili nelle strutture ospedaliere, per far fronte ai ricoveri per Covid senza congestionare le strutture sanitarie.“Precauzione”, fanno sapere dalla Regione siciliana. Ma c’è chi ci legge anche un tentativo in extremis per evitare il cambio di fascia e le eventuali ripercussioni sulla stagione turistica ancora nel vivo, con ristoranti, hotel e case vacanze che continuano a registrare un boom di prenotazioni.

https://it.sputniknews.com/20210715/sicilia-un-altro-comune-chiuso-per-covid-19-salgono-a-tre-le-zone-rosse-sullisola-12151926.html

Mg Mg NON L'AVRETE VINTA DOTTORI DA 4 SOLDI , QUESTO E SEQUESTRO, SIETE PEGGIO DI HITLER IN CONFRONTO A VOI LUI ERA UN APPRENDISTA 1

raus jUEde La nuova figura medica italiana: il butta dentro nelle terapie intensive dei non vaccinati (dove si possono ammalare comodamente del covid originario, non della debole variante). 1

2

sicilia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Alessandra Benignetti https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Alessandra Benignetti https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alessandra Benignetti https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

sicilia, contagio, coronavirus in italia, vaccinazione in italia