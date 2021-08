https://it.sputniknews.com/20210819/autunno-rovente-per-il-portafoglio-in-arrivo-la-stangata-su-metano-ed-energia-elettrica-12569558.html

Autunno rovente per il portafoglio, in arrivo la stangata su metano ed energia elettrica

Autunno rovente per il portafoglio, in arrivo la stangata su metano ed energia elettrica

I cambiamenti in atto a livello globale spingono verso una maggiore adozione dei gas come fonte produttiva dell'energia, e di conseguenza i prezzi salgono. 19.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-19T10:04+0200

2021-08-19T10:04+0200

2021-08-19T10:04+0200

economia

forniture metano

gas naturale liquefatto

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/196/96/1969612_194:0:4631:2496_1920x0_80_0_0_ed32737fb14a36d2fde783b8a04ed2e6.jpg

Anche il prossimo autunno si preannuncia rovente, soprattutto per il portafoglio delle famiglie italiane. Il metano, in particolare, è scambiato a 45–46 euro per mille chilowattora, mentre, in primavera, costava appena 20 euro, rende noto Il Sole 24 Ore.E il caro metano non è un caso isolato, poiché anche il prezzo del gas naturale è salito esponenzialmente da aprile ad oggi, portandosi dai 2,5 USD di valore agli attuali 3,8 USD, ma con punte di prezzo anche superiori ai quattro dollari.E mentre cresce la richiesta di metano e gas naturale, è facile intuire che le industrie che fanno largo uso di queste materie prime per generare energia scaricheranno i costi sui beni di consumo.Inoltre, dovremo attenderci delle bollette decisamente più care non solo sul consumo di metano e gas, ma anche per quanto riguarda la componente di energia elettrica.L’inflazione non è passeggeraA quanto pare, nonostante le rassicurazioni sulla temporaneità di un aumento dell’inflazione, le cose non appaiono essere proprio così.L’Eurostat ha reso noto ieri che a luglio l’inflazione è salita al 2,2% nell’area dell’euro a 19 (era 1,9% a giugno), mentre nell’Unione Europea a 27 è salita al 2,5% (era del 2,2%).La crescita del metano non è una sorpresaPer gli analisti economici che seguono i trend questo aumento non è una sorpresa, e, se vogliamo, è anche dovuto al cambiamento in corso nella mentalità delle persone.L’emergenza climatica ha aperto gli occhi a molti, che ora fuggono dai combustibili fossili come il carbone, ma, non trovando altre alternative valide, abbracciano il gas. Questi ultimi sono pur sempre fossili, ma il potere inquinante è minore rispetto al carbone e al petrolio.Sta crescendo la domanda di gas naturale e di metano, quindi attendiamoci altri rincari, e non temporanei, ma strutturali.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Fabio Carbone https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1d/10057854_0:0:1408:1408_100x100_80_0_0_c5d28c67becfefc5a9fb5e13401a3e4e.jpg

Fabio Carbone https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1d/10057854_0:0:1408:1408_100x100_80_0_0_c5d28c67becfefc5a9fb5e13401a3e4e.jpg

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Fabio Carbone https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1d/10057854_0:0:1408:1408_100x100_80_0_0_c5d28c67becfefc5a9fb5e13401a3e4e.jpg

economia, forniture metano, gas naturale liquefatto