Arrestato Raffaele Imperiale, super latitante della camorra rifugiato a Dubai

Arrestato Raffaele Imperiale, super latitante della camorra rifugiato a Dubai

Lo hanno preso a Dubai con una operazione condotta nel pieno riserbo da parte delle autorità di polizia coinvolte. Ora il narcotrafficante partenopeo è in... 19.08.2021, Sputnik Italia

Più che un boss della camorra, Raffaele Imperiale è un narcos, cresciuto professionalmente in un coffee shop di Amsterdam lasciatogli dal fratello negli anni 1990. Lo scorso 4 agosto la sua carriera delinquenziale è finita a Dubai dove viveva da tempo, è stato arrestato dal Gico della Guardia di Finanza al termine di una operazione di polizia internazionale che ha coinvolto anche Interpol, Europol e lo Scip, il Servizio per la cooperazione internazionale di polizia.Nato a Castellammare di Stabia (Napoli), ha costruito il suo impero in quei Paesi Bassi dove la droga è legale se consumata in locali come quello che gestiva.Ampliare il giro gli è quindi risultato semplice, anche grazie alle alleanze con i clan di Napoli come gli Amato-Pagano.Nel 2016 il suo nome è rimbalzato a livello internazionale perché nella sua casa di Castellammare di Stabia furono rinvenuti dagli agenti della Guardia di Finanza due quadri di Van Gogh originali, rubati all’omonimo museo alcuni anni prima. Valore dei due quadri 130 milioni di euro.Portando sul petto come medaglie l’essere considerato un narcotrafficante internazionale, e l’essere stato uno degli uomini più ricercati al mondo, entrerà nelle carceri italiane per affrontare il processo che lo vede incriminato di traffico internazionale di stupefacenti.

