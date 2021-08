https://it.sputniknews.com/20210818/vescovo-cattolico-brasiliano-appare-nudo-in-video-papa-francesco-gli-toglie-la-diocesi-12560690.html

Vescovo cattolico brasiliano appare nudo in video, papa Francesco gli toglie la diocesi

Vescovo cattolico brasiliano appare nudo in video, papa Francesco gli toglie la diocesi

Una nuova spina nel fianco per papa Francesco giunge dal Brasile, dove a Sao José do Rio Preto, ha rimosso il vescovo Tomé Ferreira da Silva perché è stato... 18.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-18T17:10+0200

2021-08-18T17:10+0200

2021-08-18T17:10+0200

vaticano

chiesa cattolica

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/04/19/041957_0:4:2979:1680_1920x0_80_0_0_88ffb3fb9dcc18cd38b0a18d099d82a1.jpg

E mentre la diocesi brasiliana ha già il suo amministratore apostolico in sede vacante, ovvero il vescovo Moacir Silva, arcivescovo di Ribeirao Preto, sui media internazionali si diffondono i particolari dell’accaduto.Il video inviato al giornale localeIl video in questione, della durata di 1 minuto e 20 secondi, è stato inviato al quotidiano locale Diario da Regiao, scrive Il Messaggero.Il quotidiano locale si è anzitutto rivolto alla diocesi per chiedere un commento e alla fine il vescovo Tomé, 60 anni, ha accettato di ricevere un giornalista senza fotoreporter al seguito.Il vescovo ha visto le immagini e ha ammesso di essere lui quello che si vedeva nel video, ma ha anche chiesto con insistenza di sapere chi gli aveva passato il video, voleva sapere se fosse stato un suo collaboratore a carpirgli il video dallo smartphone o con quale altra tecnica vi fossero riusciti.Lo stesso vescovo brasiliano, da quanto si apprende, oltre ad essersi rifiutato di rispondere ad altre domande affermando che prima doveva contattare il suo legale, ha anche contattato la polizia perché vuole sapere come il video è uscito dal suo smartphone.I precedentiAlcuni anni fa il Vaticano aveva avviato una indagine sul vescovo per presunti insabbiamenti di casi di abusi sessuali messi in atto da parte di sacerdoti della diocesi che amministrava.In un altro caso i quotidiani locali avevano denunciato che il vescovo Tomé intratteneva una comunicazione a distanza con un giovane, scambiando messaggi sessuali.

Antonio Bonvecchio meglio i talebanii di questa cricca ? 0

1

vaticano

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vaticano, chiesa cattolica