Variante Delta più veloce delle misure anti-contagio per direttore dell'Oms

Secondo Tedros Adhanom Gebreyesus, il ceppo Delta del coronavirus è in anticipo sulla risposta alla pandemia mondiale. 18.08.2021, Sputnik Italia

La diffusione della variante Delta è in anticipo rispetto alle misure adottate dalla comunità mondiale, ha affermato in una conferenza stampa il direttore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità Tedros Adhanom Gebreyesus. Il direttore dell'Oms ha aggiunto che sono urgentemente necessari ulteriori miliardi di dollari per attuare il piano strategico sulla preparazione e risposta alla pandemia. Gebreyesus ha inoltre ricordato l'appello dell'organizzazione alla comunità internazionale per raccogliere 7,7 miliardi di dollari per il programma ACT-Accelerator, progettato per velocizzare la produzione di farmaci contro il Covid-19."L'obiettivo è aumentare rapidamente la disponibilità dei test, la fornitura di ossigeno, le terapie, i vaccini, i dispositivi di protezione per gli operatori sanitari ed espandere la ricerca e lo sviluppo negli strumenti sanitari di prossima generazione", ha affermato.

