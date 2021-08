https://it.sputniknews.com/20210818/usa-avvertono-talebani-nessuna-tolleranza-se-paese-si-trasforma-in-rifugio-per-terroristi-12567722.html

Usa avvertono talebani: nessuna tolleranza se Paese si trasforma in rifugio per terroristi

Il Dipartimento di Stato statunitense ha messo in guardia l'Afghanistan dal ritrasformarsi in un covo di terroristi. 18.08.2021, Sputnik Italia

Gli Stati Uniti non tollereranno nulla se le nuove autorità afghane consentiranno ancora una volta al Paese di diventare un rifugio per i terroristi, ha dichiarato oggi la vicesegretaria di Stato Wendy Sherman. La situazione in Afghanistan si è aggravata particolarmente questo mese, quando i talebani* hanno intensificato la loro offensiva contro le forze governative. L'unica provincia ancora non controllata dal movimento islamista è quella di Panjshir, a nord-est di Kabul. Il 15 agosto i talebani sono entrati a Kabul e hanno preso il controllo del palazzo presidenziale. Il presidente afghano Ashraf Ghani ha lasciato il Paese per "scongiurare un bagno di sangue".* organizzazione terroristica vietata in Russia e molti altri Paesi

