Ue si prepara a fronteggiare afflusso di migranti dall'Afghanistan

L'Unione Europea ha già iniziato a prepararsi per un possibile afflusso di migranti a causa dell'instabilità in Afghanistan dopo la presa del potere dei talebani* e dovrebbe aiutare chi ha bisogno di protezione internazionale, ha affermato il commissario europeo per gli affari interni Ilva Johansson. Secondo la Johansson, la Commissione europea ha svolto ieri una riunione di una task force con la partecipazione dei rappresentanti degli Stati europei e delle agenzie europee competenti, in cui sono state discusse le opzioni per lo sviluppo di eventi e il livello di preparazione. Questo tipo di incontri si svolgeranno regolarmente. Secondo Ylva Johansson, non bisogna permettere ai profughi di mettersi in viaggio verso la Ue attraverso rotte illegali e non sicure. Secondo la Johansson, occorre anche fornire sostegno agli sfollati che rimangono in Afghanistan. "Circa 550mila afgani sono diventati sfollati interni all'interno di questo Paese dall'inizio di quest'anno", ha affermato la commissaria europea. In precedenza le autorità greche avevano fatto sapere di essere pronte a contrastare l'ingresso illegale dei migranti attraverso le frontiere terrestri e marittime in relazione alla situazione in Afghanistan.* organizzazione terroristica vietata in Russia e molti altri Paesi

