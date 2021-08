https://it.sputniknews.com/20210818/trump-ritirata-dallafghanistan-la-vergogna-piu-grande-della-storia-usa-12558811.html

Trump: ritirata dall'Afghanistan la vergogna più grande della storia Usa

Trump: ritirata dall'Afghanistan la vergogna più grande della storia Usa

L'ex presidente Donald Trump ha dichiarato a Fox News che il ritiro americano dall'Afghanistan è la più grande vergogna nella storia del Paese. 18.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-18T13:54+0200

2021-08-18T13:54+0200

2021-08-18T14:58+0200

joe biden

donald trump

afghanistan

esercito usa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/12/10017144_0:0:3009:1693_1920x0_80_0_0_4ac970de4062d3651bed16320bcc73d5.jpg

Ha aggiunto che "è una grande cosa che andiamo via, ma nessuno ha gestito un ritiro peggio di Joe Biden. Credo che sia la vergogna più grande nella storia del nostro paese". Gli Stati Uniti hanno pagato molto i soldati afghani, pertanto quando si sono ritirati dall'Afghanistan gli afghani hanno smesso di combattere, ha detto Trump. Domenica scorsa i talebani hanno annunciato di aver conquistato la capitale Kabul e la fine della loro offensiva contro le truppe governative, intensificatasi con l'inizio del ritiro delle forze statunitensi e della Nato, presenti nel Paese asiatico dal 2001. Il presidente afghano Ashraf Ghani ha lasciato il Paese "per scongiurare un massacro", secondo la sua dichiarazione. I talebani hanno già chiarito che non ci sarà un governo di transizione, ma "un passaggio completo" del potere; il movimento islamista è impegnato a mantenere l'ordine e la sicurezza nelle città sotto il loro controllo.* organizzazione terroristica vietata in Russia e molti altri Paesi

https://it.sputniknews.com/20210817/incompetente-trump-sulla-gestione-del-ritiro-delle-truppe-dallafghanistan-da-parte-di-biden-12547696.html

afghanistan

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

joe biden, donald trump, afghanistan, esercito usa