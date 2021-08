https://it.sputniknews.com/20210818/the-national-interest-russia-pronta-a-qualsiasi-guerra-la-nato-no-12566099.html

Mosca presta molta più attenzione alla protezione contro le armi biologiche, chimiche e nucleari rispetto ai membri dell'Alleanza Atlantica, scrive la rivista americana The National Interest. Secondo l'autore dell'articolo, Charlie Gao, la Russia ha ereditato dall'Unione Sovietica la tendenza a migliorare le abilità nel contrastare questi tipi di armi. In particolare gli specialisti della protezione civile hanno previsto la presenza di vari agenti antibatterici e radioprotettivi nelle cassette di pronto soccorso AI-4, nonché antidoti per l'avvelenamento chimico. Inoltre le truppe russe di protezione NBC (Nucleare, Biologico e Chimico) implementano maggiormente il loro potenziale rispetto ai Paesi occidentali: oltre alle esercitazioni su larga scala, molte unità vengono addestrate ogni settimana e le loro manovre vengono eseguite utilizzando dispositivi di protezione individuale. L'esercito acquista attivamente armi per questi contesti: ad esempio i lanciafiamme pesanti "Buratino" e "Solntsepek", così come i lanciafiamme della fanteria a reazione "Shmel", sottolinea il giornalista.Gli uomini della Nato a loro volta conducono tali esercitazioni meno spesso e, nella migliore delle ipotesi, fanno esercitazioni con mezzi di protezione solo una volta al mese. Inoltre ci sono pochi centri di addestramento per il lavoro con armi chimiche nei Paesi dell'alleanza. Negli Stati Uniti, in particolare, nel 2007, i veicoli da ricognizione tedeschi M93 Fox da loro utilizzati sono stati migliorati per l'ultima volta. Allo stesso tempo la Russia ha modernizzato due volte questo tipo di armi dagli anni 2000, ha riassunto l'autore dell'articolo.

