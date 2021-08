https://it.sputniknews.com/20210818/spagna-aereo-militare-decolla-da-saragozza-per-evacuare-cittadini-spagnoli-dallafghanistan-12564310.html

Spagna: aereo militare decolla da Saragozza per evacuare cittadini spagnoli dall'Afghanistan

Un primo aereo A400M delle forze armate spagnole è decollato lunedì notte dalla base aerea di Saragozza per effettuare la prima fase di rimpatrio in... 18.08.2021, Sputnik Italia

A bordo dell'aereo, ci sono soldati del battaglione Cooperazione civile militare (CIMIC) dell'Esercito spagnolo e del battaglione EADA dell'Aeronautica Militare.Secondo i media che citano fonti del governo spagnolo, il piano prevede l'evacuazione di circa 400 persone in totale, compreso il personale diplomatico.L'arrivo dei talebani* a Kabul domenica ha costretto molte persone a cercare di lasciare il Paese, provocando ingorghi e calche nella zona dell'aeroporto. Con i voli commerciali sospesi, alcuni cittadini hanno cercato disperatamente di fuggire attaccandosi ai carrelli degli aerei militari da trasporto in decollo.*organizzazione terroristica vietata in Russia e molti altri Paesi

