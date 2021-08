https://it.sputniknews.com/20210818/societa-boston-dynamics-pubblica-video-di-robot-che-superano-percorso-ad-ostacoli---video-12568206.html

Società Boston Dynamics pubblica video di robot che superano percorso ad ostacoli - Video

La società di robotica Boston Dynamics ha messo in rete un video di due dei suoi robot Atlas che superano un percorso ad ostacoli. 18.08.2021, Sputnik Italia

Il filmato mostra come i robot hanno superato con successo un percorso ad ostacoli, imitando alla perfezione i movimenti umani. In particolare, correvano su pannelli di compensato, saltavano su una trave. Gli ingegneri vogliono insegnare ai robot a muoversi allo stesso modo degli umani. I robot possono già adattare il loro comportamento a seconda di ciò che vedono; ora non hanno bisogno di essere programmati appositamente per determinate attività.

2021

