https://it.sputniknews.com/20210818/sara-una-sorpresa-trump-non-rivela-i-suoi-piani-ma-lascia-intendere-che-si-candidera-nel-2024-12553621.html

“Sarà una sorpresa”: Trump non rivela i suoi piani, ma lascia intendere che si candiderà nel 2024

“Sarà una sorpresa”: Trump non rivela i suoi piani, ma lascia intendere che si candiderà nel 2024

L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato di non poter rivelare i suoi piani per la campagna elettorale presidenziale del 2024, ma afferma... 18.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-18T09:07+0200

2021-08-18T09:07+0200

2021-08-18T09:07+0200

mondo

usa

politica internazionale

donald trump

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/13/10290833_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_2e470fb364413a4b04ade0490f55aa9f.jpg

"Poiché le leggi sul finanziamento della campagna elettorale sono estremamente complicate e incredibilmente stupide, in realtà non sono autorizzato a rispondere a questa domanda. Ma lasciami mettere le cose in questo modo: penso che sarete felici”, ha detto Trump in un'intervista su Fox News, dopo che gli era stato chiesto se si stesse preparando per le prossime elezioni presidenziali.Trump è stato più volte interrogato sui suoi piani per le prossime elezioni, ma non ha mai dato una risposta chiara.Dopo le elezioni presidenziali del 2020, che hanno visto la vittoria del rivale Democratico Joe Biden, Trump ha rivendicato una massiccia frode elettorale e si è rifiutato di partecipare alla cerimonia inaugurale.

https://it.sputniknews.com/20210817/incompetente-trump-sulla-gestione-del-ritiro-delle-truppe-dallafghanistan-da-parte-di-biden-12547696.html

usa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, usa, politica internazionale, donald trump