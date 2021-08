https://it.sputniknews.com/20210818/russia-si-schianta-caccia-mig-29-pilota-morto-12568760.html

Russia, si schianta caccia MiG-29, pilota morto

Secondo il ministero, il caccia MiG-29 si è schiantato nella regione di Astrakhan, nel sud della Russia, vicino al centro di addestramento militare di Ashuluk... 18.08.2021, Sputnik Italia

Un caccia MiG-29 si è schiantato mercoledì nella regione di Astrakhan, il pilota è rimasto ucciso, ha riferito il ministero della Difesa russo.Nella dichiarazione si aggiunge che l'aereo precipitato è caduto in una zona disabitata presso il campo di addestramento di Ashuluk e che il volo è stato effettuato senza munizioni.Una commissione dell'Alto Comando delle Forze Aerospaziali è stata inviata sul luogo dell'incidente per stabilire le cause del disastro.L'identità del pilota e le circostanze dell'incidente non sono al momento specificate.

