Reddito di cittadinanza, perché non ha funzionato?

Reddito di cittadinanza, perché non ha funzionato?

Il fondatore del Movimento 5 stelle Beppe Grillo ha annunciato sui social la convention online che affronterà il tema del reddito universale

2021-08-18T13:19+0200

2021-08-18T13:19+0200

2021-08-18T14:12+0200

reddito di cittadinanza

interviste

Dal 18 al 21 agosto si terrà il congresso online sul reddito universale e Beppe Grillo invita tutti gli iscritti del movimento a parteciparvi. Facciamo un passo indietro: la misura dei 5 stelle contro la povertà, il famoso reddito di cittadinanza, ha dato i frutti sperati? Nel 2020, stando ai dati Istat, nonostante la misura dei pentastellati, le famiglie in condizioni di povertà assoluta sono aumentate. Inoltre, il 36% delle famiglie che ricevono il sussidio non si trovano in povertà assoluta. Per non parlare del fallimento dei navigator.Lo stesso governo Draghi, seppure non lo voglia abolire, sta già studiando delle modifiche per il reddito di cittadinanza. Ma perché non ha funzionato? Quali misure politiche occorrono per lottare contro la povertà e creare lavoro nel Paese? Sputnik Italia ha raggiunto, per un’intervista, Stefano Zamagni, economista, presidente della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali.— Una delle battaglie principali dei 5 stelle, il reddito di cittadinanza, non ha funzionato al meglio. Le famiglie in povertà assoluta non sono diminuite stando ai dati ufficiali. Professor Zamagni, che cosa è andato storto?Il reddito di cittadinanza, storicamente, non è nato in Italia, esiste dagli anni ’70 e persegue il fine di alleviare le situazioni di povertà, dando un reddito minimo per soddisfare i bisogni fondamentali. Questo aspetto è sacrosanto, come ha detto Draghi, l’idea alla base del reddito di cittadinanza è buona, però hanno aggiunto ad essa l’altro fine creando i navigator.— La parte più problematica della misura è quella che riguarda proprio il lavoro, non crede?— I navigator non hanno funzionato, sono stati spesi tanti soldi, ma inutilmente. Per raggiungere il secondo fine, cioè l’inserimento lavorativo, ci vogliono altri strumenti. Serve “il lavoro di cittadinanza” per usare una battuta che per primo usò Papa Francesco nel giugno del 2019 in un celebre discorso. Una battuta che i giornalisti non hanno ripreso, perché i giornalisti sono animali strani, spesso le cose importanti non le riportano.— Quali misure vanno quindi adottate per contrastare la povertà e per creare lavoro?— Il principio base è che se tu dai il lavoro ad una persona, quella non sarà mai povera. L’obiettivo primario deve essere dare il lavoro a tutti, invece che spendere tempo e risorse per altro. I poveri vanno aiutati, ma in una situazione di transizione, per alcuni mesi o un anno, non in maniera permanente, altrimenti i poveri non usciranno mai dalla loro condizione.Bisogna far partire le cosiddette politiche attive del lavoro e chiedersi come mai una persona non riesca a lavorare. Lì scopriamo le varie cause: può essere ammalata, potrebbe essere non preparata culturalmente, potrebbe essere pigra. Sono tanti i motivi, a seconda dell’analisi che si fa bisogna preparare delle misure di intervento adeguate. Oggi la ragione principale per cui non si ottiene il lavoro è il mismatch: quelli che cercano il lavoro non sono persone adatte per occupare posti di lavoro disponibili nelle imprese.Le imprese non fanno altro che chiedere nuovi impiegati, soprattutto in Veneto e in Emilia Romagna. Come mai non vengono assunti? Perché non sono capaci di svolgere le mansioni di cui le imprese hanno necessità. Bisogna prendere queste persone ed inserirle in processi di apprendimento, obbligandoli per un anno a rimettersi a studiare. Allora saranno capaci di intercettare la nuova traiettoria tecnologica e il lavoro lo troveranno.Le persone sono mediamente intelligenti, il problema è che anche quelli che hanno studiato a scuola hanno studiato cose obsolete. Va cambiato il sistema scolastico, perché abbiamo scuole che insegnano temi interessanti, ma vecchi. Oggi non vanno più bene. Le politiche attive del lavoro partono dalla scuola e si basano sulle motivazioni per cui le persone non riescono ad inserirsi nel mondo del lavoro. Questi problemi non li risolvi distribuendo soldi. Il reddito di cittadinanza serve per fare fronte alle emergenze come il Covid, allora questa misura è stata utile. Non puoi pensare di vincere la povertà con una politica dei sussidi di lungo termine. I politici questo lo sanno, però non hanno interesse a farlo, perché le politiche emergenziali portano consenso, mentre le politiche attive del lavoro si svolgono sul lungo termine e non portano voti.L'opinione dell'autore può non coincidere con la posizione della redazione

