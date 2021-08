https://it.sputniknews.com/20210818/quando-dovresti-iniziare-a-preoccuparti-se-il-tuo-cane-mangia-erba-12559924.html

Quando dovresti iniziare a preoccuparti se il tuo cane mangia erba?

Il veterinario Nick Thompson ha spiegato che in generale non c'è di che preoccuparsi se il tuo cane mangia erba mentre fa una passeggiata, tuttavia, in alcuni... 18.08.2021, Sputnik Italia

"Se un cane non assume abbastanza fibre, cercherà di assumerle mangiando erba. Allo stesso modo, se un cane non assume abbastanza verdure nella sua dieta, mangerà erba per compensare lo squilibrio", ha spiegato lo specialista.In un'intervista a Metro, il veterinario ha sottolineato che questa tendenza potrebbe anche essere semplicemente un’abitudine specifica dell’animale, sebbene, nel caso in cui le dosi consumate diventassero eccessive, sarebbe bene consultare uno specialista.Thompson ha anche avvertito che gli animali domestici non capiscono la differenza tra erba e altre piante, quindi è importante fare attenzione a ciò che mangiano, poiché alcune piante, come margherite, viti, euforbia, tra le altre, possono essere causa di diarrea, vomito e persino calcoli renali.Thompson ha raccomandato di controllare che la dieta degli animali domestici sia equilibrata, per evitare che mangino erbe inadeguate e per prendersi cura correttamente della loro salute.

